Elevii lui Gian Piero Gasperini au irosit incredibil șansa de a egala, ratând trei lovituri de la 11 metri în decurs de doar trei minute. La finalul partidei, tehnicianul italian a avut un discurs surprinzător de calm, refuzând să-și critice jucătorii.



Secvența halucinantă a început în minutul 82, când ucraineanul Artem Dovbyk a pășit la punctul cu var, dar șutul său a fost respins de portarul Berke Ozer. Arbitrul a dictat însă repetarea, după ce VAR-ul a semnalizat că goalkeeper-ul nu a respectat regulamentul. Tot Dovbyk a executat și a doua oară, însă Ozer a parat din nou! Incredibil, centralul a cerut o a treia execuție, pentru același motiv. De data aceasta, responsabilitatea a fost preluată de Matias Soule, dar nici el nu l-a putut învinge pe eroul celor de la Lille, care a apărat de această dată în condiții regulamentare.



Gasperini: "O senzație unică, din păcate"

În ciuda eșecului și a modului șocant în care s-a produs, Gian Piero Gasperini a preferat să vadă partea plină a paharului și a transmis un mesaj de încurajare.



"Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să ratez trei penalty-uri într-o singură ocazie. Este o senzație unică, din păcate. Sunt erori care au compromis rezultatul, dacă am fi marcat, poate am fi dat o altă turnură finalului", a spus antrenorul Romei.



Acesta a continuat pe un ton calm, fără a face o tragedie din înfrângere: "Am primit gol repede și acest lucru a pus-o pe Lille în cea mai bună condiție. Dar, în afară de câteva greșeli tehnice, cred că Roma a făcut un meci cu intensitate și ritm. Aceste partide ajută la creștere și sunt convins că ieșim din acest meci cu ceva valori în plus. Poate că faptul că nu este un meci cu eliminare directă a făcut ca uneori concentrarea să scadă".



Întrebat despre starea de spirit a lui Dovbyk, Gasperini a fost tranșant: "Suntem oameni de sport, nu există să ne prăbușim pentru două penalty-uri. Din fericire, jucăm din trei în trei zile și avem posibilitatea să ne ridicăm. Cine face sport trebuie să fie fericit când câștigă și să învețe când pierde. Nu vreau să aud nici măcar cuvântul resemnare".

