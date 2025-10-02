Ange Postecoglou, tehnicianul australian care l-a avut sub comandă și pe Radu Drăgușin la Spurs, a început aventura la „pădurari” fără victorie în primele cinci meciuri oficiale.



Ange Postecoglou a căzut din lac în puț!



De la debutul său pe banca lui Nottingham, pe 9 septembrie, echipa a adunat trei înfrângeri, un egal și o remiză în Europa League. În plus, cifrele sunt alarmante. Potrivit datelor Opta, Forest a primit 12 goluri în acest interval, mai multe decât orice alt club din Anglia.



În campionat, Postecoglou a pierdut la scor cu Arsenal (0-3), a fost eliminat din Cupa Ligii de Swansea (2-3) și a cedat în fața lui Sunderland (0-1). Singurul moment pozitiv a fost egalul cu Betis în grupele Europa League, 2-2 în deplasare.



Postecoglou are o vitrină măricică de trofee



Postecoglou vine la Forest cu un CV bogat, cu titluri câștigate în Scoția la Celtic, în Japonia cu Yokohama F. Marinos, în Australia cu Brisbane Roar și chiar un trofeu european important, Europa League, cucerită cu Tottenham în 2025. Totuși, la Nottingham nu a găsit încă rețeta câștigătoare.

