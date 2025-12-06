Darius Olaru a reacționat la finalul jocului.

Darius Olaru: ”Poate de asta ne dau galben, că au văzut în presă și așteaptă!”

Căpitanul lui FCSB a primit cartonașul galben pentru proteste la adresa arbitrului Marian Barbu, în contextul în care Gigi Becali anunțase că toți jucătorii care vor mai fi avertizați pentru proteste vor primi amenzi record de 10.000 de euro. Olaru a glumit pe acest subiect și a spus că îi va trimite o parte lui Marian Barbu.

Căpitanul roș-albaștrilor a vorbit și despre forma slabă pe care o traversează FCSB și spune că se așteaptă la schimbări importante în această iarnă.

”Nu toți sunt la fel de juliți. Știam că e un meci important, ne doream mult victoria. Luăm acest punct și mergem mai departe. Noi ne doream să ne facem jocul, dar dacă așa a fost... A fost un meci mai închis. Îmi pare rău că nu am reușit să marchez din ocaziile avute.

I-am spus că a fost cam sensibil. Am întrebat câte faulturi mai face și mi-a dat galben, atât i-am zis. A zis că am țipat la el. E normal să fie tensiune, e un derby. (n.r. întrebat dacă va fi amendat cu 10.000 de euro) Poate de asta ne dau galben, că au văzut în presă și așteaptă. Poate vorbesc, îi dau lui jumate și nu mai plătesc amenda data viitoare. Mi-a spus că am țipat la el, atât.

Dacă anul trecut făceam victorie și aveam moral bun în Europa, acum nu vin prea bine meciurile astea. Dacă nu ne ridicăm la nivelul lor și au câteva situații, ne cam dau goluri. Nu am avut același parcurs în Europa și asta a făcut să nu avem rezutlate nici în campionat.

Eu sunt suspendat cu Feyenoord, trebuie să facem un meci bun, cred că putem obține victoria. Mai avem trei meciuri, dacă suporterii vor să ne susțină, cred că merităm asta. Ei ne-au spus că suntem aceiași jucători, anul trecut s-au bucurat cu noi. Uneori nu ne iese, suntem și noi oameni.

S-au anunțat schimbări de acum două luni, nu știu cine va veni, cine va sta, vom vedea în iarnă”, a spus Darius Olaru după meci.

