Reacție surprinzătoare după înfrângerea lui FCSB cu Bologna: „Scorul nu va conta niciodată!"

Europa League
FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 1-2, într-un meci din runda a treia din Europa League. 

FCSB Bologna peluza nord Europa League
Bologna a deschis scorul încă din minutul 9, în urma unei greșeli a lui Șut la mijlocului terenului, la care Odgaard a deschis scorul. La doar trei minute, Dallinga a dublat avantajul, la o fază la care apărarea FCSB-ului nu a avut reacție.

După o primă repriză de coșmar pentru roș-albaștri, intrarea din a doua parte a lui Daniel Bîrligea s-a simțit imediat, iar atacantul a redus scorul în minutul 54.

În final, campioana României a forțat marcarea golului egalizator, dar apărarea Bolognei a rezistat și FCSB a avut prea puține ocazii.

Reacția Peluzei Nord după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna

Cu toate că FCSB a pierdut al doilea meci din faza ligii din Europa League, Peluza Nord a transmis pe rețelele de socializare că a jucătorii au arătat pasiune.

Fanii roș-albaștrilor, veniți în număr mare la meci având în vedere situația echipei, au punctat faptul că nu țin cont de scorul final atât timp cât jucătorii arată dăruire în teren. 

„Respect și mulțumiri uriașe pentru voi, băieți, pentru modul în care ați luptat azi (n.r. joi)! Când jucați cu atâta pasiune, dăruire și suflet, scorul nu va conta niciodată!

Mulțumim și tuturor celor care au fost pe stadion – energia voastră s-a simțit în fiecare minut!

Împreună suntem o echipă, pe teren și în tribune!”, a fost mesajul postat de către cei de la Peluza Nord.

FCSB are două înfrângeri și o victorie în primele trei meciuri din faza ligii a Europa League.

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”
Concluzia clară a lui Basarab Panduru! Ce a spus după FCSB - Bologna 1-2
Italienii laudă un jucător de la FCSB după meciul din UEL: ”Brutal în fața fundașilor”
Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”
Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: ”Când e nervos și trântește uși ce să fac? Aici eu decid”
Răspunsul oferit de Sorin Cârțu când a fost întrebat despre conflictul dintre Rădoi și Baiaram: "Pare că e"
Lille - PAOK 3-4 | Nebunie de meci și emoții mari pentru Răzvan Lucescu! Grecii au avut 3-0 la pauză
De la agonie la extaz în presa italiană! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Șut, deși a gafat decisiv cu Bologna
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

”Cu ce echipă din România ai vrea să semnezi astăzi?”. Jugurtha Hamroun n-a stat pe gânduri: ”Îți zic adevărul”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali



Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”
Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: ”Când e nervos și trântește uși ce să fac? Aici eu decid”
Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali
Italienii laudă un jucător de la FCSB după meciul din UEL: ”Brutal în fața fundașilor”
Răspunsul oferit de Sorin Cârțu când a fost întrebat despre conflictul dintre Rădoi și Baiaram: "Pare că e"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United îi plătește clauza de reziliere
"Își arată caracterul murdar". Fanii FCSB au ripostat dur după ce au primit doar 400 de bilete pentru derby-ul cu Rapid
Mesajul lui Mihai Stoica înainte de derby-ul Rapid - FCSB
stirileprotv Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

stirileprotv Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

