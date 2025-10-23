Reacție surprinzătoare după înfrângerea lui FCSB cu Bologna: „Scorul nu va conta niciodată!”

După o primă repriză de coșmar pentru roș-albaștri, intrarea din a doua parte a lui Daniel Bîrligea s-a simțit imediat, iar atacantul a redus scorul în minutul 54.

Bologna a deschis scorul încă din minutul 9, în urma unei greșeli a lui Șut la mijlocului terenului, la care Odgaard a deschis scorul. La doar trei minute, Dallinga a dublat avantajul, la o fază la care apărarea FCSB-ului nu a avut reacție.

Reacția Peluzei Nord după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna



Cu toate că FCSB a pierdut al doilea meci din faza ligii din Europa League, Peluza Nord a transmis pe rețelele de socializare că a jucătorii au arătat pasiune.

Fanii roș-albaștrilor, veniți în număr mare la meci având în vedere situația echipei, au punctat faptul că nu țin cont de scorul final atât timp cât jucătorii arată dăruire în teren.

„Respect și mulțumiri uriașe pentru voi, băieți, pentru modul în care ați luptat azi (n.r. joi)! Când jucați cu atâta pasiune, dăruire și suflet, scorul nu va conta niciodată!

Mulțumim și tuturor celor care au fost pe stadion – energia voastră s-a simțit în fiecare minut!

Împreună suntem o echipă, pe teren și în tribune!”, a fost mesajul postat de către cei de la Peluza Nord.

FCSB are două înfrângeri și o victorie în primele trei meciuri din faza ligii a Europa League.

