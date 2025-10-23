Gigi Becali, reacție neașteptată după FCSB - Bologna 1-2. A lăudat un singur jucător

FCSB a clacat joi seară, pe Arena Națională, scor 1-2 cu Bologna, după un început dezastruos de meci. Fără vlagă și cu o defensivă vulnerabilă, echipa lui Elias Charalmbous și-a revenit abia pe finalul primului act. Schimbările lui Gigi Becali de la pauză au animat atacul gazdelor, iar Daniel Bîrligea a aprins focul speranței. Egalarea n-a mai venit până la final.



A venit însă reacția lui Becali, imediat după meci. Și-a făcut praf câțiva jucători, dar a și lăudat un fotbalist: pe unul dintre preferații săi. "Pare că și-a revenit Olaru. Bine, a mai greșit el puțin", a spus Becali, imediat după meci, la televiziunea Digisport.

FCSB - Bologna 1-2



FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Baba Alhassan, Şut (Fl. Tănase 46) – Miculescu, Olaru (Politic 86), Cisotti (Bîrligea 46) – Mamadou Thiam (Octavian Popescu 64). ANTRENOR: Elias Charalambous



BOLOGNA: Skorupski – Zortea (Holm 67), Heggem (Vitil 46), Lucumi, Lykogiannis – Freuler, Moro (Ferguson 77) – Orsolini (Bernardeschi 84), Odgaard, Rowe (Cambiaghi 46) – Dallinga. ANTRENOR: Daniel Niccolini



Cartonaşe galbene: Miculescu 28, Elias Charalambous 71, Pantea 87, Radunovic 90+1 / Heggem 16, Rowe 26, Odgaard 40, Cambiaghi 68, Skorupski 76, Daniel Niccolini 88



Arbitri: Andris Treimanis – Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs – Aleksandrs Golubevs (toţi din Letonia)



Arbitri VAR: Jeroen Manschot (Ţările de Jos) – Kristaps Ratnieks (Letonia)

