Echipa pregătită de Elias Charalambous a primit vizita italienilor pe Arena Națională. Bologna, care în minutul 12 avea 2-0 pe tabela de marcaj, a obținut toate cele trei puncte, după ce meciul s-a încheiat, în cele din urmă, 2-1.

După eșecul cu gruparea din Serie A, Gigi Becali, finanțatorul roș-albaștrilor, a fost extrem de dur cu jucătorii săi. L-a făcut, mai întâi, praf pe Adrian Șut, despre care a spus că ”o să rupă banca din iarnă”.

Ulterior, patronul s-a legat și de Tavi Popescu, Dennis Politic, pe care l-a adus în vară de la Dinamo pentru două milioane (și l-a pierdut, astfel, pe Musi, într-un schimb), dar și de Baba Alhassan.

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

De asemenea, patronul lui FCSB a anunțat și că își dorește ca echipa sa să nu mai fie ciuca bătăilor și să schimbe acest lucru, cel puțin la meciurile de acasă, jucate la București.

”Știi ce-mi doresc? Sentimentul meu care a fost astăzi (n.r. joi).... Eu îmi doresc și mă rog la Dumnezeu să nu mai fim așa de slabi. De ce să ne batjocorească în halul ăsta? Atât de dezamăgit eram când am văzut că e 0-2.



Îmi doresc cât de cât, măcar acasă, să îi pot bate, aici, la mine în București, pe Arena Națională. Adică să nu mai fiu ciuca bătăilor în Europa. Vezi, când ai un jucător ca Șut, care se crede mare, vedetă, așa se întâmplă.



Eu mă rog să nu mai fim atât de slabi. Să fie 0-2 în minutul 15? Șut trebuia să crească, dar dacă el nu crește...”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.

FCSB - Bologna 1-2

Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.

La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.

Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

