Concluzia clară a lui Basarab Panduru! Ce a spus după FCSB - Bologna 1-2

Din articol Basarab Panduru a sesizat diferența clară între FCSB și Bologna

Bologna a deschis scorul încă din minutul 9, în urma unei greșeli a lui Șut la mijlocului terenului, la care Odgaard a deschis scorul. La doar trei minute, Dallinga a dublat avantajul, la o fază la care apărarea FCSB-ului nu a avut reacție. După o primă repriză de coșmar pentru roș-albaștri, intrarea din a doua parte a lui Daniel Bîrligea s-a simțit imediat, iar atacantul a redus scorul în minutul 54. În final, campioana României a forțat marcarea golului egalizator, dar apărarea Bolognei a rezistat și FCSB a avut prea puține ocazii.



Basarab Panduru a sesizat diferența clară între FCSB și Bologna Basarab Panduru a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în partida din Europa League pierdută de FCSB. Analistul a scos în evidență diferența de valoare dintre campioana României și echipa din Serie A. Panduru a recunoscut însă că FCSB ar fi putut să smulgă un punct în finalul meciului. „Te face să crezi că se putea mai mult, în rerpriza a doua părea că se putea mai mult. Mă mir pentru că nu credeam că la nivelul ăsta se poate întâmpla aşa. Orsollini nu îi pasează lui Dallinga, nu se face 3-0 apoi se complică lucrurile. Unii joacă fotbal, unii încearcă să joace ceva. E o diferenţă mare între unii şi ceilalţi.”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.



FCSB are două înfrângeri și o victorie în primele trei meciuri din faza ligii a Europa League.

