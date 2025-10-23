Echipa pregătită de Elias Charalambous a primit vizita trupei din Serie A joi seară, în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Bologna a obținut toate cele trei puncte la capătul celor 90 de minute.

Italienii laudă un jucător de la FCSB după meciul din UEL: ”Brutal în fața fundașilor”

Daniel Bîrligea a fost introdus la pauză, în locul lui Juri Cisotti, după ce FCSB a început cu Mamadou Thiam titular pe postul de atacant.

Bîrligea a înscris în minutul 54, iar jurnaliștii italieni de la publicația TuttoMercatoWeb l-a notat cu 6,5 în urma evoluției sale de pe Arena Națională.

”Brutal în duelurile sale atât cu Vitik, cât și cu Lucumi. L-a anticipat inteligent pe acesta din urmă și a marcat golul care a dus scorul la 1-2”, a scris sursa menționată.

Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.

La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.

Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

