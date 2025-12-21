GALERIE FOTO „Periată” de fani, Camila Giorgi a reacționat categoric: „Exagerat”

„Periată" de fani, Camila Giorgi a reacționat categoric: „Exagerat"
Camila Giorgi (33 de ani) nu vrea să le facă celor 700,000 de urmăritori pe care îi are pe Instagram surpriza de a reveni în circuitul WTA.

Camila Giorgi (33 de ani) s-a retras din tenisul profesionist în mai 2024, dar fanii săi nu s-au împăcat întru totul cu această idee.

Anumite persoane au încercat să o provoace pe fosta jucătoare italiană să revină în circuitul WTA, într-un deceniu în care o mulțime de jucători și-au prelungit cariera după vârsta de 35 de ani.

Camila Giorgi, „invitată” de fani să revină în tenis, care o văd capabilă să ajungă din nou în top 30 WTA

Reacțiile au curs după ce Camila Giorgi a publicat pe rețelele sociale un clip în care arată cât de rapidă și puternică e, în continuare, pe terenul de tenis.

„Lovesc câteva mingi,” a descris Giorgi modul în care își petrece timpul liber, iar anumiți fani au avut reacții neașteptate: „Ne faci rău cu aceste imagini,” a transmis un utilizator.

„Dacă te întorci anul viitor în circuit, ajungi în top 30 foarte ușor,” au fost cuvintele de încurajare transmise Camilei Giorgi de către un alt suporter înfocat.

„Exagerat,” a replicat Camila Giorgi, care, deși s-a menținut într-o condiție fizică ideală, în cele optsprezece luni trăite fără stresul tenisului din WTA, rămâne realistă referitor la propriile abilități actuale.

Camila Giorgi a ratat marile succese ale Italiei, în Cupa Billie Jean King

Cândva cea mai valoroasă jucătoare a Italiei, Camila Giorgi s-a retras cu o sincronizare nefericitiă, din tenisul profesionist.

În anul retragerii, 2024 și în 2025, echipa Italiei a ieși campioană în Cupa Billie Jean King, după finale în care au depășit selecționatele Slovaciei, respectiv Statelor Unite ale Americii.

Cea mai lungă șosea din Europa se întinde pe 8.600 de kilometri până în Asia. Traversează 10 țări
Cea mai lungă șosea din Europa se &icirc;ntinde pe 8.600 de kilometri p&acirc;nă &icirc;n Asia. Traversează 10 țări
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: &bdquo;Nu face ce vrea el&rdquo;
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire
FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui B&icirc;rligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui Bîrligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Aston Villa - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
Aston Villa - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
&bdquo;Chiar nu știu ce să spun!&rdquo; Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: &bdquo;Nu se aștepta&rdquo;
„Chiar nu știu ce să spun!” Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: „Nu se aștepta”
Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: &bdquo;CFR a stabilit prețul&ldquo;

Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: „CFR a stabilit prețul“

Gest prostesc &icirc;n Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Vladislav Blănuță, atacat &icirc;n rafale &icirc;n Ucraina: &rdquo;Cum poți să fii at&acirc;t de prost?&rdquo;

Vladislav Blănuță, atacat în rafale în Ucraina: ”Cum poți să fii atât de prost?”

Ioan Ovidiu Sabău știe ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu Craiova la Atena: &rdquo;Cel mai potrivit cuv&acirc;nt&rdquo;

Ioan Ovidiu Sabău știe ce s-a întâmplat cu Craiova la Atena: ”Cel mai potrivit cuvânt”

Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: Mi se pare incredibil, e o glumă!

Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: "Mi se pare incredibil, e o glumă!"

Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB

Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB



&bdquo;Chiar nu știu ce să spun!&rdquo; Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: &bdquo;Nu se aștepta&rdquo;
„Chiar nu știu ce să spun!” Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: „Nu se aștepta”
Florin Tănase a zis-o direct &icirc;nainte de derby-ul cu Rapid: &bdquo;Sunt cele mai ușoare meciuri&rdquo;
Florin Tănase a zis-o direct înainte de derby-ul cu Rapid: „Sunt cele mai ușoare meciuri”
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: &bdquo;Nu face ce vrea el&rdquo;
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis c&acirc;t un județ
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis cât un județ
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire
Camila Giorgi, infractoare? Avocatul său &icirc;i dezvăluie problemele cu fiscul italian și ce a făcut-o să se retragă neașteptat
Camila Giorgi, infractoare? Avocatul său îi dezvăluie problemele cu fiscul italian și ce a făcut-o să se retragă neașteptat
Reacția tatălui Camilei Giorgi după &rdquo;dispariția&rdquo; sportivei! Care sunt motivele și ce carieră total diferită va urma italianca
Reacția tatălui Camilei Giorgi după ”dispariția” sportivei! Care sunt motivele și ce carieră total diferită va urma italianca
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Bune și rele &icirc;n jocul Simonei Halep. Caramavrov scrie despre revenirea &icirc;n tenis a fostului număr 1 mondial
Bune și rele în jocul Simonei Halep. Caramavrov scrie despre revenirea în tenis a fostului număr 1 mondial
Revenire de senzație &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei! Atacantul de 650.000 se &icirc;ntoarce să rupă plasele&nbsp;
Revenire de senzație în Superliga României! Atacantul de 650.000 se întoarce să rupă plasele 
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

