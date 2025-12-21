Camila Giorgi (33 de ani) s-a retras din tenisul profesionist în mai 2024, dar fanii săi nu s-au împăcat întru totul cu această idee.
Anumite persoane au încercat să o provoace pe fosta jucătoare italiană să revină în circuitul WTA, într-un deceniu în care o mulțime de jucători și-au prelungit cariera după vârsta de 35 de ani.
Camila Giorgi, „invitată” de fani să revină în tenis, care o văd capabilă să ajungă din nou în top 30 WTA
Reacțiile au curs după ce Camila Giorgi a publicat pe rețelele sociale un clip în care arată cât de rapidă și puternică e, în continuare, pe terenul de tenis.
„Lovesc câteva mingi,” a descris Giorgi modul în care își petrece timpul liber, iar anumiți fani au avut reacții neașteptate: „Ne faci rău cu aceste imagini,” a transmis un utilizator.
„Dacă te întorci anul viitor în circuit, ajungi în top 30 foarte ușor,” au fost cuvintele de încurajare transmise Camilei Giorgi de către un alt suporter înfocat.
„Exagerat,” a replicat Camila Giorgi, care, deși s-a menținut într-o condiție fizică ideală, în cele optsprezece luni trăite fără stresul tenisului din WTA, rămâne realistă referitor la propriile abilități actuale.