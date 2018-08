RAPID VIENA - FCSB, JOI 21.30 LA PRO TV | Ivan e gata de RAZBOI: "Nu iau in seama ce se vorbeste despre mine! Le arat pe teren ce pot!"

Andrei Ivan spera sa fie pe teren in partidele contra vicecampioanei Romaniei, FCSB.

Andrei Ivan a vorbit la conferinta de presa de dinaintea partidei de joi seara de la Viena intre Rapid si FCSB. El spera ca echipa la care este imprumutat de la FC Krasnodar sa obtina calificarea in grupele Europa League.

"M-am obisnuit foarte bine, m-au primit foarte bine la Rapid Viena. Sunt bucuros ca voi juca pentru acest club si sper ca maine sa facem un meci foarte bun si sa ne calificam mai departe in grupele Europa League. Am jucat de foarte multe ori cu aceasta echipa cand jucam la Craiova. Avem sanse egale ambele echipe. Sper ca maine sa facem un meci mare la Viena si sa ne calificam in grupele Europa League.



Am vazut meciul cu Hajduk Split, s-au calificat la limita, au dat gol in minutul 93. Au o experienţa mare mare decat noi in Europa League, insa nu cred ca conteaza asta. Am vazut ca au jucatori tineri in echipa si avem sansa noastra de a ne califica in Europa League.



(Despre Mihai Balasa) In meciul de la Severin m-a lovit la cap. Nu cred ca a vrut. A fost in meci, a trecut. Am vazut ce a zis despre mine dupa meciul cu Hajduk, dupa ce s-au calificat. Nu iau in seama ce se vorbeste despre mine. Imi vad de drumul meu si sper sa le dovedesc in teren ce pot" a spus Andrei Ivan.

Mihai Balasa il intepase pe Ivan dupa calificarea in fata celor de la Hajduk Split: "Asa a zis? Foarte bine. Dar mai intai trebuie sa joace si dupa aia sa marcheze. Deocamdata ne bucuram de calificarea asta. De saptamana viitoare ne vom gandi si la Rapid Viena" spunea Balasa dupa ce Ivan a zis dupa tragerea la sorti ca spera sa marcheze in fata FCSB-ului.