RAPID VIENA - FCSB 3-1 | "A fost un HAOS, O LUPTA TOTALA! FCSB este foarte, foarte buna!" Reactiile jucatorilor care au UCIS-o pe FCSB la Viena

Marcatorii si antrenorul celor de la Rapid Viena s-au declarat incantati de victoria cu FCSB.

"Suntem fericiti ca am castigat primul meci, doar putin golul primit insa suntem intr-o pozitie buna. Sunt fericiti ca am invins o echipa foarte, foarte buna si am simtit ce presiune poate pune FCSB. Vom merge foarte increzatori la Bucuresti" a declarat capitanul Stefan Schwab dupa partida. El a marcat golul de 3-1 la putin timp dupa ce Gnohere marcase pentru FCSB.

Si antrenorul celor de la Rapid Viena s-a declarat multumit de rezultatul obtinut: "Suntem intr-o pozitie buna, insa sansele raman 50-50. Va fi un meci dificil in deplasare, dar am aratat spiritul Rapidului si am luptat pana la epuizare" a declarat Goran Djuricin.

Marcatorul primul gol, Christoph Knasmüllner, a vorbit despre posibilitatea calificarii: "Pentru echipa, calificarea in grupe este un obiectiv important. Suntem greu de invins pe propriul teren, asa ca a fost important ca am marcat devreme".

Si autorul golului al doilea, Mario Sonnleitner, a vorbit despre forta echipei pe propriul teren: "Am fost foarte puternici si ne-am creat multe ocazii. Din pacate am fost putin adormiti dupa pauza si a devenit totul haotic, a fost o lupta defensiva dupa cartonasul rosu primit, dar am meritat sa castigam cu 3-1".