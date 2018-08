Gigi Becali este sigur de calificarea in grupele Europa League: "Asta-i echipa?! Le dam 4-5 la Bucuresti!" Momentul care a decis partida de la Viena

Rapid Viena 3-1 FCSB / Patronul vicecampioanei Romaniei ramane increzator in calificare.

Gigi Becali a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre infrangerea cu Rapid Viena din mansa tur a play-off-ului Europa League.

"La primul gol i-am invitat noi. Cum a inceput meciul, am zis ca e echipa slaba. Si daca i-am invitat, ne-au dat gol. Aiurea, o faza care nu spunea nimic. Al doilea gol, un corner aiurea. Al 3-lea gol, Balgradean respinge in fata si apoi trebuia sa respinga. Trei goluri aiurea.



Noi am jucat un fotbal frumos, am avut ocazii. Dar n-am fost atat de convingatori. Florinel Coman era acolo, se demarca bine, dar daca nu ai forta sa o bagi in poarta, degeaba esti acolo. Daca o da Florinel Coman acolo in startul reprizei, este macel mare dupa aceea. Asta e o echipa, eu asa o vad, nu e de Liga 1. Noi nu putem sa marcam in campionat 2-3 goluri unei echipe.



O sa vedeti la Bucuresti. Au cativa jucatori buni in atac, portarul foarte bun dar asta e meseria lor. Mijlocul lor, libera trecere, apararea lor, la fel. Mijlocul nostru - Ovidiu Popescu, in care aveam mare incredere, nu a atins mingea pana in 30 de minute. Pintilii trebuia sa se duca el sa faca pressing la 33 de ani. Sunt unii jucatori carora le e frica, fug de minge. Asta a facut Ovidiu Popescu. Uitati-va de statistica, daca a atins de 5 ori mingea.



Am avut si putin ghinion cu barele acelea. Daca marcam golul 2, eram calificati. Avem 60% sanse in continuare. O sa intre in degringolada ei la Bucuresti, o sa le dam 4-5. Asta nu e echipa careia sa le dai doar 2 goluri.

Noi avem nevoie de un mijloc bun la Bucuresti, Pintilii a avut multe recuperari, asta stie si Filip. Nu stiu cum va arata mijlocul la retur, nu m-am gandit la asta. O sa vorbesc si cu Dica, sa vedem ideile lui" a spus Gigi Becali la Pro X.