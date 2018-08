Dinamo RADE de oferta lui Becali. "Luptam cu Becali! Nistor stie sa faca diferenta intre ceva serios si ce-i propune FCSB!" Anuntul BOMBA al lui Dinamo

Dinamovistii sunt siguri ca nu-l vor pierde pe Nistor in fata Stelei.

Presedintele din Stefan cel Mare, Alexandru David, spune ca Nistor n-ar trebui nici macar sa ia in serios oferta lui Becali.

"Domnul Becali a fost refuzat, dar a zis ca mai asteapta pana miercuri. Nistor mai are doi ani de contract cu Dinamo. Nistor a fost la antrenament, s-a pregatit cu echipa. In ceea ce priveste discutiile de prelungire, discutiile sunt in toi si vor continua. Nu are rost sa comentam mai mult pana lucrurile nu vor fi concrete. Discutiile lui cu clubul sunt in privinta prelungirii, nu altele.

Nu pot sa spun daca a cerut un apartament sau nu. Nistor e 100% dinamovist, vom gasi solutii la aceasta situatie creata de domnul Becali. Sunt convins ca si Nistor il stie pe domnul Becali. E foarte greu sa lupti cu el, dar noi vom lupta. Am mai luptat si in trecut, cu Bizonul, cu Nemec. Pe Nemec i-am zis ca nu-l va lua si nu l-a luat.

Oferta lui Becali expira maine, asa a spus. Eu cred ca Dan Nistor stie sa faca diferenta intre lucruri serioase si astfel de lucruri. Eu cred ca Dan Nistor o sa plece dupa un an la o echipa importanta din Europa. Nistor o sa fie multumit de oferta lui Dinamo", a spus David la Digisport.