RAPID VIENA - FCSB, joi, 21:30 LIVE LA PRO TV | 1000 de romani la meci. Tanase, OUT! Nici n-a facut deplasarea

FCSB a plecat in Austria fara capitan! Tanase e accidentat si nu poate juca la Viena joi seara de la 21.30, in direct la PRO TV. Daca Tanase nu e, Dica isi pune toate sperantele in Bizonul Gnohere. Acesta a aparut cu o sapca personalizata pe aeroport.



"Rapid Viena e o echipa buna, echilibrata. Va fi un gazon bun, sa vedem ca noi nu prea suntem obisnuiti sa jucam pe gazon bun. Respectam tara asta mai mult ca oricine, sacrificam meciurile din Liga 1 pentru a ajunge mai departe in Europa", spune MM Stoica.