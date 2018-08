Surpriza uriasa! Alex Bourceanu s-a intors in Liga I! Cu ce echipa semneaza fostul capitan al FCSB

Alex Bourceanu a dat Rusia pe Liga I. Mijlocasul de 33 de ani se antreneaza deja cu o formatie din Romania si urmeaza sa semneze un contract.

Alex Bourceanu este pe punctul de a semna un contract cu Dunarea Calarasi, echipa antrenata de Dan Alexa.



In varsta de 33 de ani, Bourceanu, fost capitan al FCSB-ului, s-a despartit de rusii de la Arsenal Tula, iar publicatia Sportulcalarasean.ro anunta ca mijlocasul a ajuns deja sub comanda lui Alexa.



Bourceanu este impresariat de Anamaria Prodan, care are o relatie de prietenie cu Dan Alexa si care l-a ajutat pe acesta si cu alte transferuri.



Bourceanu a mai purtat discutii cu Poli Iasi, dar a ales Calarasiul.