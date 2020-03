Panica provocata de coronavirus continua! Inca o echipa nu va face deplasarea pentru meciul din Europa League

Clubul nu crede ca meciul ar trebui sa aiba loc.

Dupa ce Getafe a anuntat ca nu va face deplasarea la Milano, mai multi jucatori ai Sevillei au transmis conducerii clubului spaniol ca nu vor sa o infrunte pe Roma, in cadrul mansei tur a optimilor de Europa League, anunta calciomercato. Meciul ar trebui sa se dispute joi, in Spania.



Guvernul Spaniei a blocat toate zborurile din si catre Italia, masura luata pentru a incerca sa opreasca raspandirea coronavirusului. Atfel, pentru a ajunge in Spania, Roma ar fi urmat sa zboare in Portugalia, de unde ar fi luat apoi autocarul, insa italienilor nu li s-a permis acest lucru.

Sursa citata anunta si ca unii jucatori ai Sevillei nu vor sa mai joace nici in La Liga.





Tweet Sevilla roma coronavirus Citeste si: