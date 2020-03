BREAKING NEWS: Tatarusanu e OUT pentru meciul cu Islanda! Nordul Frantei a intrat in zona rosie de coronavirus, iar portarul nu poate pleca! Care este lista de indisponibili

Tatarusanu e OUT pentru meciul cu Islanda.

Internationalul roman, Ciprian Tataurusanu nu va putea fi disponibil pentru partida cu Islanda. Autoritatile romane au anuntat ca si nordul Frantei a intrat in zona rosie de coronavirus. In zona de nord a Frantei se afla si Lyon, echipa la care evolueaza portarul roman, astfel ca acesta nu va putea juca cu Islanda. Daca Tatarusanu va veni in Romania, ar urma sa intre automat 14 zile in carantina, iar in Islanda ar fi aceeasi situatie. In Franta, campionatul nu s-a intrerupt deocamdata, iar portarul nationalei Romaniei nu ar putea pleca de acum in Islanda, din cauza faptului ca Lyon are meci vineri impotriva celor de la Reims.

In aceste conditii, Mirel Radoi, nu va putea conta nici pe Tatarusanu, care se alatura lui Ionut Radu, Romario Benzar, Vasile Mogos si Vlad Chiriches pe lista de indisponibili.