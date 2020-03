LPF a luat o serie de masuri impotriva raspandirii coronavirusului! Ce trebuie sa faca echipele

22 de masuri au fost luate impotriva epidemiei.

Liga Profesionista de Fotbal a luat o serie de masuri impotriva raspandirii COVID-19. Anuntul a fost facut printr-o scrisoare a Ligii catre cluburile participante la Campionatul National Casa Liga 1.

"In contextul cresterii numarului cazului de coronavirus, ce se extinde si pe teritoriul tarii noastre, va solicitam respectuos sa implementati si sa aduceti la cunostina jucatorilor si staff-ului cluburilor dvs, urmatoarele masuri preventive:

1.Nu se va bea apa(sau orice alte solutii de rehidratare etc) din aceeasi sticla/recipient cu o alta persoana. Nu se vor schimba prosoape, halate de baie sau alte obiecte de acest gen, intre coechipieri/personal etc.

2.Evitati consumul de mancare in vestiare.

3.Se vor pune articolele si hainele personale in saci, evitand sa fie lasate sau expuse in vestiare sau in cosurile comune.

4.Se vor aruna imediar materiale folosite, cum ar fi tape-urile, bandajele, hartia etc. in recipientele corespunzatoare.

5.Spalati-va bine pe maini cat mai des. Spalarea mainilor si dezinfectarea sunt decisive pentru a preveni infectia. Mainile trebuie spalate cu apa si sapun timp de cel putin 20 de secunde si apoi, dupa clatirea completa, trebuie uscate cu stergare de unica folosinta. Daca sapunul si apa nu sunt disponibile se poate utiliza si un produs de igienizare pentru maini pe baza de aclool 60%.

6.Instalati distribuitoare automate cu solutii de curatare dezinfectante adecvate, atat in vestiare cat si in toalete.

7.Nu atingeti ochii, nasul sau gura cu mainile nespalate.

8.Daca tusiti sau stranutati, acoperiti gura si nasul cu un tesut sau cu bratul, dar nu cu mana.

9.Ventilati toate camerele bazelor sportive si a celor de cantonament cat mai des.

10.Dezinfectati periodic mesele, bancile, scaunele, umerasele, podelele, robinetele, manerele, dusurile si toaletele cu solutii dezinfectante.

11.In cazul activitatilor de refacere in bazine de apa, solicitati monitorizarea constanta a parametrilor chimici si a parametrilor fizici.

12.Sportivii/personalul care prezinta simpotome ale unei infectii respiratorii si/sau febra in curs de desfasurare trebuie sa paraseasca imediat restul echipei - sa se izoleze - si sa anunte medicul echipei precum si autoritatile competente.

13.Asigurati-va ca in vestiare are acces doar personalul autorizat si limitati pe cat posibil numarul de vizite ale oricaror persoane, in bazele sportive.

14.Limitati accesul pe teren astfel incat sa fie permis strict persoanelor necesare desfasurarii jocurilor.

15.In timpul controalelor doping pregatiti, in afara de servetele de unica folosinta pentru a acoperi masa, solutii dezinfectatnte pentru sapalrea mainilor. Acestea vor fi utlizate numai dupa recoltarea probelor. Inainte de recoltare, spalarea mainilor se va face cu apa si sapun.

16.Medicii echipelor trebuie sa verifice in prealabil conditiile igienice ale tuturor vestiarelor, inclusiv ale echipei gazda, arbitrilor si delegatilor, precum si a camerei amenajate pentru controale antidoping.

17.Medicii echipelor trebuie sa participe activ la organizarea deplasarilor, sa verifice toate aspectele logistice si sa asigure orice dispozitive de protectie in scopuri preventive. Medicilor trebuie sa li se asigure prezenta alaturi de echipa pe toata durata deplasarilor.

18.Se recomanda personalului medical care intra in contact constant cu sportivii sa nu actioneze concomitent in medii externe care sunt supuse riscului de conaminare.

19.Chiar si in contextul desfasurarii jocurilor fara spectatori, va rugam sa reduceti numarul persoanelor care au acces in arenele sportive la aceste evenimente astfel incat sa fie prezente strict persoanele indispensabile organizarii meciurilor.

20.In timpul desfasurarii meciurilor, jucatorii sa evite contactele intre ei sau cu alte persoane(cum ar fu cele care survin in momentele de bucurie dupa marcarea golurilor, imbratisari, saluturi prin strangerea mainii).

21.Desemnati persoane din cadrul staff-ului medical al cluburilor dvs care sa organizeze impreuna cu jucatorii si ceilalti participanti la activitatea fotbalistica sedinte de instructaj pentru punerea in aplicare a masurilor speciale de preventie adoptate de organele Statului.

22.Afisati in locuri vizible toate regulile de mai sus si asigurati-va ca ele sunt aduse la cunostinta jucatorilor si personalului clubului dvs", se arata in comunicatul LPF.

