Peste 10.000 de suporteri in tribune la TSKA Sofia - CFR Cluj! Bulgarii anunta cati spectatori sunt asteptati la duelul din Europa League

CFR Cluj va avea parte de un start in grupele Europa League cu spectatori in tribune. Echipa lui Dan Petrescu va merge in deplasare la Sofia, pentru a da piept cu TSKA.

Bulgarii anunta ca au vandut deja aproape 10.000 de bilete si mai sunt scoase la vanzare inca 3000.

Ministerul Sanatatii a permis accesul a 30% din capacitatea stadionului pentru fani, adica 12.824 de locuri.

"Vanzarea biletelor pentru primul meci din faza grupelor Europa League impotriva lui CFR Cluj, joi, de la 19:55, intra in faza finala.

Pana seara trecuta, au fost vandute aproape 10.000 de bilete, iar alte 3000 isi asteapta detinatorii. Dupa cum se stie, Ministerul Sanatatii a permis ca 30% din capacitatea stadionului sa aiba fani pentru meciul cu campioana Romaniei. Asta inseamna ca exact 12.824 de suporteri vor putea urmari direct din tribune partida", anunta bulgarii de la sportal.bg.