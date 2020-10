TALISMANUL lui Dan Petrescu i-a fermecat pe toti! Ce spune antrenorul secund de la CFR Cluj: "A dat goluri importante de fiecare data"  

CFR Cluj s-a impus cu greu in fata celor de la FC Botosani, golul victoriei fiind marcat de veteranul Paulo Vinicius (36 de ani).

Dupa victoria de sambata seara, Clujenii trec in spatele liderului Universitatea Craiova la trei puncte distanta, oltenii insa avand un meci mai putin. Paulo Vinicius a marcat un nou gol decisiv, dupa cel marcat in Europa League contra suedezilor de la Djurgardens.

Prestatiile lui Vinicius l-au uimit pe secundul lui Dan Petrescu, Costin Curelea, care crede ca prin aceste evolutii, brazilianul le da moral colegilor lui. CFR Cluj se pregateste de meciul din Europa League din deplasare, impotriva bulgarilor de la CSKA Sofia.

"O victorie destul de chinuita, dar cum Mister spune de fiecare data, cel mai important este sa castigam cele trei puncte. Ne-am indeplinit obiectivul pentru astazi, chiar daca meciul nu a fost extraordinar de reusit."

"Vinicius ne uimeste de fiecare data prin executiile lui, atat cu capul, cat si cu piciorul. A dat goluri importante de fiecare data si ne bucura acest lucru. Noi speram ca jucatorii sa aiba moral pentru meciul de la Sofia si, oricum, de fiecare data cand am jucat in cupele europene ei s-au motivat mult mai bine si au fost foarte concentrati."

"E foarte important ca portarul sa pazeasca foarte bine poarta si sa apere macar situatiile care sunt de aparat. "Pufi" chiar a avut doua interventii foarte importante si asta ne bucura pe toti", a declarat Costin Curelea dupa partida cu FC Botosani.

Paulo Vinicius mai are contract pana in vara viitoare cu CFR Cluj. Brazilianul a castigat trei campionate cu CFR Cluj, veninand din postura de jucator liber de contract in 2017, de la Apollon Limassol.