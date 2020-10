CFR Cluj a anuntat OFICIAL transferul lui William Soares! Mijlocasul are peste 150 de meciuri in prima liga din Portugalia

William Soares a fost prezentat oficial de CFR Cluj.

Campioana Romaniei a facut anuntul prin intermediul unei postari pe Facebook:

"BUN VENIT, WILLIAM SOARES DA SILVA!

CFR 1907 Cluj anunta un nou transfer! William Soares Da Silva a semnat cu echipa noastra si s-a alaturat deja lotului pregatit de Dan Petrescu.

Mijlocasul brazilian a evoluat in mare parte a carierei sale in Portugalia si a venit in Gruia pentru a ne ajuta la indeplinirea obiectivelor noastre.

Bun venit la Cluj, William si cat mai multe realizari in tricoul “alb-visiniu”!", se arata in comunicatul clubului.

Dan Petrescu are nevoie de intariri la CFR Cluj pentru a putea face pe doua fronturi. Campioana Romaniei va avea parte de un sezon dificil in Liga 1, unde se va lupta la titlu cu Craiova si FCSB, dar este angrenata si in grupele Europa League, unde va da piept cu CSKA Sofia, joi seara, de la 19:55. Clujenii mai sunt in grupa cu AS Roma si Young Boys.

Dupa ce l-a pierdut pe Bordeianu, vandut in Arabia Saudita pentru 1.2 milioane de euro, Dan Petrescu s-a orientat rapid si a gasit un mijlocas brazilian.

Este vorba despre William Soares, care va implini 32 de ani pe 30 decembrie si care are 154 de meciuri jucate in prima liga din Portugalia.

Soares are o intaltime de 1.85 metri si 77 de kg.

Ultima oara a evoluat la Gil Vicente si acum este la un pas sa semneze cu CFR Cluj din postura de jucator liber.

Cota de piata a lui Soares este de 400.000 euro, conform Transfermarkt.

"Mutarea este aproape perfectata", anunta Gazeta.

33 de partide a evoluat Soares in sezonul trecut pentru Gil Vicente, in liga secunda a Portugaliei.

De-a lungul carierei a mai fost legitimat la Vila Lova, Porto, Portimonense, Recreativo Huelva, Arouca, Rio Ave, Uniao Madeira si Cova Piedade.