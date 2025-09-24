Olandezii așteaptă o victorie a lui Go Ahead Eagles cu 2-1 contra lui FCSB: "O echipă fără nume mari sau vedete de temut"

Aflată într-o formă dezastruoasă în campionat - o singură victorie în 10 etape, locul 13, cu doar 7 puncte - FCSB speră ca meciul cu Go Ahead Eagles să fie punctul de cotitură din acest sezon. Campioana României va avea în față deținătoarea Cupei Olandei, o echipă aflată în revenire de formă după startul slab de sezon: are două victorii consecutive în Eredivisie și a urcat pe locul 9, cu 9 puncte în 6 etape.



Publicația locală Deventer Voetbal a realizat o prezentarea a lui FCSB și a comparat formația roș-albastră cu Noordwijk, Sparta Rotterdam sau Twente, echipe pe care Go Ahead Eagles le-a eliminat sezonul trecut în drumul către câștigarea Cupei Olandei. Deși olandezii admit că FCSB este "cu câteva clase peste" formațiile enumerate, se așteaptă ca echipa lui Melvin Boel să obțină o victorie la limită în duelul de joi seară.



Principalele argumente ale olandezilor sunt forma foarte slabă a lui FCSB, atmosfera de pe De Adelaarshorst și performanțele lui Go Ahead Eagles din sezonul trecut.



"Un club care și-a pierdut numele după disputa cu Armata din România. Acum se numește FCSB, o abreviere care nu e tocmai una romantică. A câștigat titlul în România, dar a avut probleme în preliminariile Champions League. O echipă fără nume mari sau vedete de temut, care are o singură victorie în 10 etape de campionat.



Cu toate acestea, campionii României nu trebuie subestimați. E clar că sunt cu câteva clase peste echipe precum Noordwijk, Sparta Rotterdam sau Twente. Principiul se aplică și invers: nu ne cunosc și ar putea să ne subestimeze.



Mizăm pe o victorie cu 2-1. Cu siguranță nu va fi simplu, dar cu niște atacuri frumoase și puțin noroc putem avea parte de o seară magică. Presiunea este pe ei, iar încrederea este la noi", a scris Deventer Voetbal.

Risto Radunovic, în lotul lui FCSB pentru meciul cu Go Ahead Eagles



Roș-albaștrii au plecat spre Țările de Jos încă de marți seară, iar printre jucătorii care au făcut deplasarea s-a numărat și Risto Radunovic, fundașul lateral din Muntenegru, care, în ultima perioadă, s-a chinuit din cauza pubalgiei.



Prezența lui Radunovic în lotul campioanei era incertă. Totuși, faptul că Radunovic a făcut deplasarea nu înseamnă neapărat că fotbalistul va evolua în primul meci al roș-albaștrilor din faza principală Europa League. O decizie în acest sens va fi luată abia după antrenamentul oficial al campioanei României.



O absență importantă este însă cea a lui Adrian Șut, mijlocașul accidentat în remiza înregistrată de echipa națională a României împotriva Ciprului, scor 2-2.

Programul FCSB în Europa League 2025/26:

