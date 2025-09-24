Înfrângerea de la Botoșani (1-3) într-o etapă în care toate adversarele directe cu nume s-au împotmolit pare că are darul de a crea panică la FCSB, în contextul în care echipa e implicată și în grupa mamut din Europa League și are de recuperat zece puncte față de Unirea Slobozia, ocupanta locului al șaselea. În același moment al sezonului trecut, Tănase, Olaru și colegii lor erau la minus cinci față de ultima poziție de play-off, au îndeplinit cu ușurință misiunea și s-au încununat campioni, iar trecutul și cifrele brute arată că echipa condusă de Charalambous și Pintilii e chiar printre favoritele la accederea în mini-campionatul care va decide regina Superligii.

FCSB e în grafic: ce spune matematica ultimilor cinci ani?

Campioana are șapte puncte din 30 posibile, o zestre care-i "permite" doar un rușinos loc de baraj, însă o comparație între numărul de puncte necesar pentru intrarea în play-off în ultimele cinci sezoane (de la trecerea de la 14 la 16 echipe în sistemul cu play-off / play-out) arată că norii nu sunt atât de negri pe cât încearcă să-i facă să pară antrenorul din Aleea Alexandru.

În ultimele cinci sezoane, cel mai mare punctaj pentru intrarea în play-off a fost de 47 de puncte în 30 de etape, iar cel mai mic a fost de 42. Media? 44 de puncte. Perfect realizabilă!

Linia de clasament a ocupantei locului șase în ultimii cinci ani:

2020/2021: 42 de puncte (FC Botoșani)

(FC Botoșani) 2021/2022: 47 de puncte (FC Voluntari)

(FC Voluntari) 2022/2023: 42 de puncte (Sepsi OSK)

(Sepsi OSK) 2023/2024 : 43 de puncte (Sepsi OSK)

(Sepsi OSK) 2024/2025: 46 de puncte (Rapid)

Media: 44 de puncte

Așadar, presupunând că și actualul sezon se încadrează în nota ultimelor cinci, campioana mai are de acumulat 37 de puncte (dacă ne raportăm la media de puncte obținută de locul al șaselea) pentru a nu suferi rușinea de a juca în play-out.

Cât de plauzibil e scenariul?

Din sezonul 2020/2021 încoace, FCSB a depășit lejer cifra celor 37 de puncte necesare acum accederii în play-off, având o singură stagiune, 2023/2024, în care a obținut mai puțin de 40 de puncte din ultimele 60 puse în joc (39). În medie, ultimele două treimi ale sezonului regular le aduc bucureștenilor 43.2 de puncte, suficient pentru a nu avea niciun fel de emoții în ceea ce privește un loc între primele șase.

Puncte strânse de FCSB în ultimele 20 de etape ale sezonului regular:

2020/2021: 41 - de la 24 de puncte (locul 1) la 65 de puncte (locul 1)

- de la 24 de puncte (locul 1) la 65 de puncte (locul 1) 2021/2022: 44 - de la 18 puncte (locul 4) la 62 de puncte (locul 2)

- de la 18 puncte (locul 4) la 62 de puncte (locul 2) 2022/2023: 46 - de la 11 puncte (locul 11) la 57 de puncte (locul 3)

- de la 11 puncte (locul 11) la 57 de puncte (locul 3) 2023/2024: 39 - de la 25 de puncte (locul 1) la 64 de puncte (locul 1)

- de la 25 de puncte (locul 1) la 64 de puncte (locul 1) 2024/2025: 46 - de la 10 puncte (locul 13) la 56 de puncte (locul 1)

Media: 43.2 puncte

Becali și o tactică deloc nouă: invocă lupta cu echipe din eșalonul doi

În acest moment, play-off-ul e format din trei echipe care l-au prins și sezonul trecut (Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid) și trei mari surprize (FC Argeș, FC Botoșani și Unirea Slobozia), cu U Cluj, CFR și FCSB prinse nepregătite în primele zece etape și rămase în spate. Într-o intervenție avută marți, patronul campioanei s-a referit la FC Botoșani, FC Argeș și Unirea Slobozia ca la adversari direcți în bătălia pentru Top 6. Practic, o codașă a sezonului trecut, o formație salvată miraculos la baraj și o nou-promovată:

"Prima noastră luptă e play-off-ul, noi trebuie să o luăm pas cu pas și să depășim echipele din fața noastră. Noi, peste cinci etape, când se încheie jumătatea (n. red - sezonului regular) trebuie neapărat să fim la două-trei puncte de play-off. Ca după aia să intrăm în play-off, apoi vedem noi ce facem, cum facem, cum dregem. Jucăm cu echipe care sunt în fața noastră, cu Oțelul, Craiova...Bine, pe Craiova nu o punem, că nu ai cum s-o scoți din play-off, vorbim despre echipe care sunt în play-off și trebuie să le scoatem: Botoșani, FC Argeș, Dinamo și Slobozia", a declarat Becali, pentru fanatik.ro.

1.45 e cota oferită de casele de pariuri pentru intrarea FCSB-ului în play-off.

Diferența față de lider, marea miză a FCSB-ului

Conștienți că lotul pe care-l au pe mână Charalambous și Pintilii e net superior "adversarelor directe" din lupta la play-off, dar și de faptul că e puțin probabil ca FC Botoșani, FC Argeș sau Unirea Slobozia să mențină ritmul primelor zece etape, factorii de decizie de la FCSB au ca scop real, dar nedeclarat, reducerea diferenței care va separa campioana de lider la intrarea în play-off, esențială pentru șansele unui al treilea titlu consecutiv.

Acum, FCSB e la -16 față de Universitatea Craiova cu 20 de meciuri rămase de jucat, ecart care se traduce în -8 la intrarea în play-off dacă situația nu se schimbă, cu două meciuri directe rămase în sezonul regular. De altfel, omul cu banii de la FCSB a recunoscut în mai multe rânduri că trupa lui Rotaru e principalul adversar direct în marea luptă pentru coroana Superligii și e mai degrabă speriat de modul în care rivalii din Bănie l-au prins nepregătit decât de drumul pe care-l are de parcurs până la play-off:

"Problema mea nu e Farul, că nu e în play-off. Farul are 14 puncte, eu am șapte. E vorba despre alea care sunt la distanță mai mare. Te poți bate la play-off cu Dinamo, de unde știi dacă rămâne în play-off? Singurele echipe pe care le văd în play-off sunt Craiova și Rapid, care nu pot ieși. Dar Dinamo poate să iasă...", a mai punctat Becali, pentru sursa citată, oferind un nou vot de încredere lui Mirel Rădoi, dar și Rapidului lui Costel Gâlcă.

