Campioana României avea nevoie de un rezultat pozitiv la Zagreb pentru a fi la ”mâna ei” înainte de ultima etapă din faza principală a UEFA Europa League, în care va întâlni Fenerbahce pe teren propriu. Acum, FCSB are nevoie de o victorie, dar și de un joc favorabil al rezultatelor, așa cum Sport.ro a explicat AICI.



Basarab Panduru, fostul mare internațional, l-a făcut praf pe Denis Alibec (35 de ani) după meciul de la Zagreb. Introdus pe teren în minutul 66, pentru a aduce un plus pe plan ofensiv, fostul jucător de la Farul și Astra Giurgiu a avut, din nou, o evoluție sub așteptări.



Basarab Panduru îl distruge pe Denis Alibec după meciul de la Zagreb



Prestația modestă a lui Denis Alibec vine după ce Gigi Becali, patronul echipei, a decis să-i mai acorde o șansă, după zvonurile legate de posibila sa plecare în iarnă.



„Alibec? Toată viaţa a dat numai aşa. Când a dat normal?! Aşa a jucat mereu: din mers, cu călcâiul, un şut ca ăla. Ăsta a fost mereu fotbalul lui. Cei care schimbă roţile în două secunde, dacă nu mai schimbă luni de zile, le ia două minute. E normal. Aşa e şi la jucători.



Nu poţi să spui că ai avut în faţă un adversar oarecare, dar fără jucători cunoscuţi. Mi se pare că e acelaşi lucru ca la meciul cu Argeş. Când te-au lăsat, ai jucat şi tu ceva. Când s-au supărat… că au dat două goluri, te-au lăsat puţin să joci. Le-ai dat gol, s-au supărat iar şi ţi-au mai dat două goluri.



Discursul lui Charalambous probabil a fost la fel şi după meciul cu Argeş: 'Nu se poate să jucăm aşa, trebuie să facem altceva'. Uite că nu s-a întâmplat nimic. A părut că n-ai niciun joc, nu că nu ştii atac organizat”, a spus Panduru, la Prima Sport.



FCSB, aproape eliminată din Europa League



Roș-albaștrii ocupă, la finalul rundei a 7-a din grupa unică, locul 29 cu 6 puncte și un golaveraj de -7.



Se luptă pentru calificare în special cu: Go Ahead Eagles (poziția a 30-a, -8 golaveraj, 6 puncte), Salzburg (28, -4, 6), FC Basel (27, -3, 6), Feyenoord (26, -3, 6), Ludogorets (25, -4, 7) și Celtic (24, -4, 8). Scoțienii ocupă ultima poziție de play-off.



Mai sunt angrenate în lupta pentru play-off Young Boys (locul 23, -5 golaveraj, 9 puncte), Brann (22, -1, 9) și Lille (21, +2, 9).

