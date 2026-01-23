FCSB a rămas cu șanse minime de calificare în play-off-ul Europa League, după înfrângerea categorică (1-4) de pe terenul celor de la Dinamo Zagreb.

FCSB, aproape eliminată din Europa League

Roș-albaștrii ocupă, la finalul rundei a 7-a din grupa unică, locul 29 cu 6 puncte și un golaveraj de -7.

Se luptă pentru calificare în special cu: Go Ahead Eagles (poziția a 30-a, -8 golaveraj, 6 puncte), Salzburg (28, -4, 6), FC Basel (27, -3, 6), Feyenoord (26, -3, 6), Ludogorets (25, -4, 7) și Celtic (24, -4, 8). Scoțienii ocupă ultima poziție de play-off.

Mai sunt angrenate în lupta pentru play-off Young Boys (locul 23, -5 golaveraj, 9 puncte), Brann (22, -1, 9) și Lille (21, +2, 9).

Condițiile pentru ca FCSB să rămână în Europa League

Pentru ca FCSB să se califice în play-off-ul Europa League trebuie îndeplinite simultan două condiții aproape imposibile.

În primul rând, campioana României are nevoie de o victorie la o diferență mare în fața turcilor de la Fenerbahce. Confruntarea este programată pe 29 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Națională.

Gruparea turcă se află pe locul 18 în clasament, cu 11 puncte și golaveraj +3. Au șanse la calificarea directă în optimi (primele 8 poziții) mai mici decât FCSB la play-off.

În al doilea rând, campioanei en-titre a României îi trebuie un joc al rezultatelor favorabil incredibil. În eventualitatea în care îndeplinește prima condiție și câștigă la diferență mare cu Fenerbahce, FCSB are nevoie ca Salzburg, FC Basel, Feyenoord, Ludogorets și Celtic să nu câștige. În cazul scoțienilor, cel mai util ar fi un eșec pentru roș-albaștri.

Elevii lui Elias Charalambous ar putea fi ajutați să urce în clasament și de o înfrângere umilitoare suferită de Young Boys, Brann și Lille.

Programul echipelor angrenate în lupta pentru play-off din ultima etapă

Go Ahead Eagles - Braga

FCSB - Fenerbahce

Aston Villa - Salzburg

FC Basel - Plzen

Betis - Feyenoord

Ludogorets - Nice

Celtic - Utrecht

Stuttgart - Young Boys

Strum Graz - Brann

Lille - Freiburg



Toate partidele din etapa a 8-a, din grupa unică a Europa League, sunt programate să se desfășoare pe 29 ianuarie, joi, de la ora 22:00.

