"Nu este hent!" / "Este hent!" | Duelul TITANILOR arbitrajului romanesc! Golul ANULAT de VAR a starnit CONTROVERSE intre Ion Craciunescu si Adrian Porumboiu

Golul anulat al lui Paun din meciul cu Sevilla a adus pareri contradictorii intre doi dintre cei mai importanti arbitrii romani.

CFR a reusit sa deschida scorul aproape de finalul meciului, prin Adita Paun, care a primit mingea de la Traore, insa reusita sa a fost anulata cu ajutorul VAR pentru un hent facut de atacantul lui CFR.

Ion Craciunescu si Adrian Porumboiu au discutat in contradictoriu la "Ora exacta in sport" despre decizia luata din camera VAR.



Adrian Porumboiu: Eu nu sunt un nimeni si nu vreau sa port niciun fel de controversa cu absolut nimeni. Daca urmareati cu atentie, vedeti ca o anumita persoana discuta cu "nimeni". Eu spun ca este un hent indubitabil, mai mult nu comentez, fiecare are parerea lui. Nu intru in contradictie cu nimeni, nu imi permit sa fac asemenea aprecieri.

Ion Craciunescu: Eu nu am vrut sa jignesc pe cineva, chiar am tot respectul fata de fostii arbitrii, nu am niciun fel de problema cu cineva carre isi exprima parerea. Dansul poate sa aiba o alta parere, eu am alta parere, am admis ca Intentia sau lipsa de intentie devine judecabila dupa un criteriu selectat de ei.

Adrian Porumboiu: Se foloseau termenii voluntar si involuntar inainte. Acum a disparut involuntarul. Prima intrebare: loveste mingea cu mana jucatorul Traore? A doua intrebare: este lovita mana de minge a jucatorului Traore? Eu va spun ca da. Nu poate spune nimeni ca mingea nu a fost atinsa sau lovita de clujean.

Ion Craciunescu: Daca mingea atinge mana nu e niciodata o sanctiune.

Adrian Porumboiu: Atunci cand atinge piciorul? Cand este?

Ion Craciunescu: Se spune ca daca mingea atinge mana, nu este greseala. Daca mana loveste mingea este o greseala.

Adrian Porumboiu: Dupa cum ziceti dumneavoastra, ar fi valabil la volei.

Adrian Porumboiu: Ioane, fii corect si admite ca ai gresit! Eu stiu ca e greu de scos la capat cu tine.