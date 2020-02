Prima reactie din tabara CFR-ului! Clujenii comenteaza decizia arbitrului la golul anulat cu VAR

Bogdan Mara a oferit prima reactie din tabara CFR-ului si s-a declarat extrem de dezamagit de decizia arbitrului! Oficialul clujenilor spune ca arbitrul trebuia sa verifice personal monitorul cu faza hentului. Mara crede ca golul a fost anulat mult prea usor:

"Pacat, sunt dezamagit dupa acest meci si dupa ce s-a intamplat la faza golului. Nu mi s-a parut hent, nu stiu daca se da la asa ceva. Ma asteptam ca arbitrul sa se duca sa verifice de 4-5 ori si apoi sa ia o decizie. Dar fara sa verifici... mi se pare asa. In tur s-a dus sa verifice la penalty si a fost mult mai clar. Asa mi se pare normal, e gol de calificare importanta. Mi s-a parut cam usor acordat.

Suntem foarte dezamagiti, felicit baietii pentru aceste doua duble.. sa nu pierzi. In tur i-am condus cu 1-0, ii felicit pe toti pentru ce au dat dovada in aceste doua meciuri. Ar fi fost o calificare istorica. Am facut un meci tactic foarte bun, am avut cateva contraatacuri bune. Ar fi fost o calificare meritata pentru munca de care au dat dovata baietii.

Nu putem compara ce inseamna Sevilla in fotbalul European, dar nu asa. Oricum, dar nu asa. Nu e normal sa nu verifici la un gol asa de important, e ciudat. Nu mai am cuvinte ce sa spun, suntem foarte dezamagiti. Am iesit cu fruntea sus din aceasta competitie si am dus fotbalul romanesc cu fruntea sus", a spus Bogdan Mara la digi.