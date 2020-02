"Am eliminat o echipa buna!" Declaratia lui Lopetegui dupa ce s-a calificat in optimi FARA sa o INVINGA pe CFR Cluj

Sevilla s-a calificat in optimile Europa League.

Spaniolii s-au calificat cu golul inscris in meciul tur si si-au asigurat un loc in optimile competitiei pe care au castigat-o de 5 ori, de 3 ori reusind performanta consecutiv.

Julen Lopetegui, care a fost huiduit de fanii Sevillei, a vorbit la conferinta de presa despre calitatea jocului echipei antrenate de Dan Petrescu.

"Importanta era calificarea, sa trecem in optimi si am reusit. Am meritat sa ne calificam, am avut multe ocazii, insa cu un marcaj strans, un gol iti da viata. Cu trecerea minutelor ei au inceput sa paseze mai mult, insa au avut ocazia lor cu golul care a fost anulat corect. A fost hent, iar golul a fost anulat cum trebuie.

Ne-a lipsit claritatea, insa am eliminat o echipa buna. Vad acest lucru ca fiind pozitiv, obiectivul era sa ne calificam, insa era greu, deoarece esti obligat sa o faci in fata unui rival care este bun si care stie sa joace toate atuurile. Ei au eliminat Lazio, o echipa italiana mare", a declarat Julen Lopetegui conform El Espanol.