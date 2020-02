"Paun plange si acum!" Jucatorii CFR-ului sunt la PAMANT dupa ce VAR i-a trimis acasa! "O echipa ca Sevilla nu are nevoie de asa ceva"

CFR Cluj a remizat la Sevilla, scor 0-0 si a paraseste Europa League in saisprezicimi neinvinsa.

Dan Petrescu a aparut la conferinta de dupa meci cu regulamentul in mana si extrem de suparat. Antrenorul roman a fost extrem de afectat dupa ce arbitrul nici macar nu s-a dus personal sa verifice faza golului anulat. Paun reusise sa dea golul carierei in minutul 88 si Dan Petrescu spune ca acesta nu se mai poate opri din plans:

"Spune-i ca a fost gol! Parerea mea e ca a fost gol! Era aproape si nu se opreste VAR pentru o asemenea faza. Si arbitrul trebuia sa se duca sa se uite. Victoria era clar meritata a noastra, noi am dat gol! Nu are rost sa mai vorbim, ce sa mai vorbim. Baietii sunt foarte suparati, au alergat de au rupt, nu au luat nicio prima. Am venit 4 ore cu avionul, plecam iar 4 ore.

Daca ne bateau cu 3-0, 2-1... asta e. Cine ne da noua aceasta victorie inapoi. Sevilla mai are sanse sa ajunga, CFR nu mai are sansa sa ajunga niciodata in sferturi sau semifinale de Europa League. De aia suntem frustrati si suparati.

Ce sa ii mai zic lui Paun, plange si acum! Facuse meciul vietii, daduse golul carierei. Suntem foarte suparati, tristi. Eu sunt suparat pe toata lumea!

Bine ca nu am pierdut, ca am riscat pe final cu Arlauskis si daca luam gol zicea toata lumea ca am pierdut. Doua meciuri nu am pierdut, cred ca la vara se va schimba regula cu golul in deplasare si nu va mai fi. Dar nu asta e problema, problema e ca noi am dat gol.

Eu citesc regulamentul si il stiam. Era simplu! Nu ai cum sa ii dai in mana de la 1 metru si sa dai hentul. A fost un gol valabil si nu mai are rost sa vorbesc. O echipa ca Sevilla nu are nevoie de asa ceva.

Imi pare rau ca l-am pierdut si pe burca, asta nu e bine. Vedem ce va zice doctorul si o sa-i facem o radiografie", a spus Dan Petrescu la finalul partidei.