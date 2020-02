REGULAMENTUL E CLAR: Ce spun legile internationale despre faza care a SCOS CFR-ul din Europa

CFR a fost eliminata cu ajutorul VAR din saisprezecimile Europa League.

CFR Cluj a avut un gol anulat aproape de finalul meciului, dupa ce Adita Paun reusise sa trimita mingea in poarta in urma pasei lui Traore, care facuse hent in momentul in care a preluat mingea.

Ion Craciunescu a comentat la Digi Sport decizia arbitrului si a declarat ca golul nu trebuia anulat. Insa, conform regulamentului IFAB (International Football Association Board), faza a fost judecata corect de arbitrii din camera VAR.

Daca mingea este preluata cu mana de catre jucatorul care apoi creeaza o sansa de gol, atunci faza este anulata.