Astfel, FCSB păstrează șanse mici pentru o clasare în TOP 24 (locuri care ar asigura calificarea în play-off-ul optimilor), în contextul în care mai are trei meciuri grele în Europa League, cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



Novak Martinovic (40 de ani), fostul fundaș al celor de la FCSB, a urmărit ”pe viu” meciul de la Belgrad și a recunoscut că a fost dezamăgit de prestația echipei lui Gigi Becali.



Fost campion al României, Martinovic dezvăluie că sârbii au rămas uimiți când au aflat pe ce loc se află FCSB în clasamentul din Superliga României.



Novak Martinovic: ”FCSB? Mai slabă decât mă așteptam”



"Da, am fost la meci aseară. Nu a fost un joc deloc bun al FCSB-ului, nu a arătat calitate chiar dacă a avut un om în plus mai bine de 70 de minute. Nu au arătat nimic bun. Nu mi s-a părut că sunt puternici, nu știu de ce. Poate nu a fost ziua lor bună. Mi s-a părut FCSB mai slabă decât mă așteptam. Rezultatul spune asta.



Am zis și înainte de meci că Steaua Roșie are jucători de calitate, dar FCSB trebuia să arate mai mult. Într-adevăr, au existat unele greșeli individuale, este normal în fotbal. Nu este bine dacă se întâmplă des.



Nu este însă echipa aia puternică de care se temeau toți. Toată lumea din Serbia când a auzit că FCSB este pe locul 10 sau 11 în România a rămas uimită. Aici toată lumea spune Steaua, peste tot la televizor, nu FCSB.



Sincer, nu pot să numesc un fotbalist care mi-a plăcut în meciul de aseară. Toți au calitate, dar nu au arătat-o. Am așteptat multe de la Tănase și de la Olaru, căpitanul. Mi se pare că Steaua Roșie a fost mai bună cu un om în minus", a spus Martinovic, potrivit Digi Sport.



Pentru campioana României este a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile. Anterior a înregistrat următoarele rezultate: 1-1 cu Petrolul, 3-3 cu Hermannstadt și 1-3 cu Basel.



Echipele din Steaua Roșie - FCSB

