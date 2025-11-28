Basarab Panduru a găsit marea problemă de la FCSB: „Nu are cum să pice toată lumea”

Basarab Panduru a găsit marea problemă de la FCSB: &bdquo;Nu are cum să pice toată lumea&rdquo;
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steaua Roșie s-a impus pe teren propriu în fața lui FCSB, scor 1-0.

Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.

Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.

Basarab Panduru: „Nu are cum să pice toată lumea! Toţi sunt mai slabi decât anul trecut”

Basarab Panduru a vorbit despre diferențele dintre rezultatele FCSB-ului de anul trecut și cele de acum.

Dacă sezonul trecut FCSB era una dintre surprizele din Europa League și termina play-off-ul din Superliga pe primul loc, în această stagiune lucrurile stau complet diferit.

Fostul component din Generația de Aur nu crede că e o problemă de atitudine la FCSB.

„Vă spuneam, nu mi se pare că e vorba de atitudine. Dacă e vorba de atitudine, ai 2-3 jucători care nu au atitudine. Aici vorbim de toată echipa, de la 1 la 11, şi banca de rezervă, toţi mai slabi decât anul trecut. Aici e o altă problemă pe care ei trebuie s-o cunoască.

La Liverpool vorbim de acelaşi lucru, vorbim de atitudine? Oamenii ăia nu au atitudine? Nu putem să vorbim de atitudine, dar vorbim despre nişte oameni care sunt mai slabi decât anul trecut.

Toată lumea nu are cum să pice decât dacă este o problemă gravă, nu are cum să pice toată lumea. Poate nu ajunge să te uiţi la ce ai făcut anul trecut şi să faci şi anul ăsta. Toţi sunt mai slabi? Ce blocaj? Toţi sunt mai slabi decât anul trecut. Toată lumea nu stă bine mental, toată lumea a pierdut mentalul?

Îmi spui că Salah nu mai stă bine mental, Gakpo nu mai stă, Mac Allister nu mai stă, Szoboszlai nu mai stă, Van Dijk nu mai stă, Konate nu mai stă?”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

În urma acestei partide, FCSB se află pe locul 31, la trei puncte distanță de ultimul loc ce duce în play-off-ul Europa League.

