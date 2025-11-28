Basarab Panduru a găsit marea problemă de la FCSB: „Nu are cum să pice toată lumea”

Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.

Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.

Basarab Panduru: „Nu are cum să pice toată lumea! Toţi sunt mai slabi decât anul trecut”

Basarab Panduru a vorbit despre diferențele dintre rezultatele FCSB-ului de anul trecut și cele de acum.

Dacă sezonul trecut FCSB era una dintre surprizele din Europa League și termina play-off-ul din Superliga pe primul loc, în această stagiune lucrurile stau complet diferit.

Fostul component din Generația de Aur nu crede că e o problemă de atitudine la FCSB.