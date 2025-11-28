Ce au spus sârbii după cartonașul roșu din meciul Steaua Roșie - FCSB: „O altă noapte de coșmar”

Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.
Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.
Sârbii l-au „taxat” pe jucătorul eliminat în prima repriză
Antrenorul Stele Roșii a pus accent pe faptul că echipei sârbe i-a fost foarte greu după eliminarea lui Tebo Uchenna.
Fundașul nigerian l-a lovit pe Darius Olaru cu cotul în figură în postura de ultim apărător, iar centralul partidei i-a arătat imediat cartonașul roșu acestuia.
Adrian Porumboiu e de părere că decizia arbitrului francez este discutabilă, iar sârbii sunt de aceeași părere.
Presa din Serbia a analizat faza, dar nu a dat vina exclusiv pe Jerome Brisard, centralul meciului, ci l-au pus sub semnul întrebării și pe Tebo Uchenna.
„Avântul de la Lille s-a revărsat și asupra FCSB, așa că acum pot respira mult mai ușor pe Maracana, mai ales că echipa lui Milojevic a fost nevoită să stea o oră cu zece oameni din cauza excluderii lui Tebo Uchenna.
A trecut printr-o altă noapte de coșmar, așa că pe bună dreptate trebuie să ne întrebăm (încă o dată) dacă Uchenna este o întărire pentru Zvezda. În acest moment, pe baza a tot ce s-a văzut pentru o jumătate de sezon incompletă - nu este așa.
A arătat că nu este de încredere printr-o acțiune naivă împotriva lui FCSB. Poate s-ar putea argumenta dacă a fost vorba de un cartonaș roșu sau nu, dar nu că Uchenna a acționat imprudent. Fiind ultimul jucător din defensivă, s-a uitat mai mult spre Olaru decât spre locul în care alerga, a ridicat prea mult mâna și a încheiat meciul în minutul 27, lăsându-și coechipierii de pană.”, au scris sârbii, după Steaua Roșie - FCSB 1-0.
În urma acestei partide, FCSB se află pe locul 31, la trei puncte distanță de ultimul loc ce duce în play-off-ul Europa League.