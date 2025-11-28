Ce au spus sârbii după cartonașul roșu din meciul Steaua Roșie - FCSB: „O altă noapte de coșmar”

Ce au spus s&acirc;rbii după cartonașul roșu din meciul Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;O altă noapte de coșmar&rdquo; Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a pierdut cu Steaua Roșie, scor 0-1, într-un meci din faza ligii din Europa League.

TAGS:
eliminareFCSBsteaua rosieEuropa League
Din articol

Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.

Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.

Sârbii l-au „taxat” pe jucătorul eliminat în prima repriză

Antrenorul Stele Roșii a pus accent pe faptul că echipei sârbe i-a fost foarte greu după eliminarea lui Tebo Uchenna.

Fundașul nigerian l-a lovit pe Darius Olaru cu cotul în figură în postura de ultim apărător, iar centralul partidei i-a arătat imediat cartonașul roșu acestuia.

Adrian Porumboiu e de părere că decizia arbitrului francez este discutabilă, iar sârbii sunt de aceeași părere.

Presa din Serbia a analizat faza, dar nu a dat vina exclusiv pe Jerome Brisard, centralul meciului, ci l-au pus sub semnul întrebării și pe Tebo Uchenna.

„Avântul de la Lille s-a revărsat și asupra FCSB, așa că acum pot respira mult mai ușor pe Maracana, mai ales că echipa lui Milojevic a fost nevoită să stea o oră cu zece oameni din cauza excluderii lui Tebo Uchenna.

A trecut printr-o altă noapte de coșmar, așa că pe bună dreptate trebuie să ne întrebăm (încă o dată) dacă Uchenna este o întărire pentru Zvezda. În acest moment, pe baza a tot ce s-a văzut pentru o jumătate de sezon incompletă - nu este așa.

A arătat că nu este de încredere printr-o acțiune naivă împotriva lui FCSB. Poate s-ar putea argumenta dacă a fost vorba de un cartonaș roșu sau nu, dar nu că Uchenna a acționat imprudent. Fiind ultimul jucător din defensivă, s-a uitat mai mult spre Olaru decât spre locul în care alerga, a ridicat prea mult mâna și a încheiat meciul în minutul 27, lăsându-și coechipierii de pană.”, au scris sârbii, după Steaua Roșie - FCSB 1-0.

În urma acestei partide, FCSB se află pe locul 31, la trei puncte distanță de ultimul loc ce duce în play-off-ul Europa League.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Români, între care un copil, ținuți în sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO
Rom&acirc;ni, &icirc;ntre care un copil, ținuți &icirc;n sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0
Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0
Verdictul lui Porumboiu la cea mai fierbinte fază din Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Să fie bine primit!&rdquo;
Verdictul lui Porumboiu la cea mai fierbinte fază din Steaua Roșie - FCSB: „Să fie bine primit!”
FCSB, ca și eliminată! Ce șanse &icirc;i dau specialiștii pentru primăvara europeană
FCSB, ca și eliminată! Ce șanse îi dau specialiștii pentru primăvara europeană
ULTIMELE STIRI
Ce au făcut fetele de la Volei Alba Blaj &icirc;n meciul de debut din grupele Champions League
Ce au făcut fetele de la Volei Alba Blaj în meciul de debut din grupele Champions League
Știm primele două echipe calificate &icirc;n fazele superioare din Conference League! Universitatea Craiova vine și ea tare din urmă
Știm primele două echipe calificate în fazele superioare din Conference League! Universitatea Craiova vine și ea tare din urmă
S&acirc;rbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul &icirc;n trei cuvinte
Sârbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul în trei cuvinte
Poate Drăgușin să fie titular? Ce a spus Thomas Frank &icirc;nainte de Tottenham - Fulham
"Poate Drăgușin să fie titular?" Ce a spus Thomas Frank înainte de Tottenham - Fulham
Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0
Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: &bdquo;Poate nu merită&rdquo;

Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec &icirc;n Europa League: &rdquo;Adio, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: ”Adio, la revedere!”

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus &icirc;n ramă!

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus în ramă!

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;Băi, nu ești &icirc;n Rom&acirc;nia! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Italienii au reacționat după ce Chivu a &rdquo;explodat&rdquo; și a spus că a fumat trei țigări una după alta: &rdquo;Suntem siguri de un lucru&rdquo;

Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru”

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad



Recomandarile redactiei
S&acirc;rbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul &icirc;n trei cuvinte
Sârbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul în trei cuvinte
Știm primele două echipe calificate &icirc;n fazele superioare din Conference League! Universitatea Craiova vine și ea tare din urmă
Știm primele două echipe calificate în fazele superioare din Conference League! Universitatea Craiova vine și ea tare din urmă
Poate Drăgușin să fie titular? Ce a spus Thomas Frank &icirc;nainte de Tottenham - Fulham
"Poate Drăgușin să fie titular?" Ce a spus Thomas Frank înainte de Tottenham - Fulham
FCSB, ca și eliminată! Ce șanse &icirc;i dau specialiștii pentru primăvara europeană
FCSB, ca și eliminată! Ce șanse îi dau specialiștii pentru primăvara europeană
Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0
Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0
Alte subiecte de interes
Cu c&acirc;ți bani a rămas Sorana C&icirc;rstea după eliminarea &icirc;n primul tur la Stuttgart. Eșec-fulger
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea după eliminarea în primul tur la Stuttgart. Eșec-fulger
Fiul lui Anghel Iordănescu, eliminat &icirc;n meciul cu rivala alb-roșie din campionat!
Fiul lui Anghel Iordănescu, eliminat în meciul cu rivala alb-roșie din campionat!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Belodedici a avertizat-o pe FCSB &icirc;naintea meciului din Europa League: &bdquo;Va fi un adevărat infern&rdquo;
Belodedici a avertizat-o pe FCSB înaintea meciului din Europa League: „Va fi un adevărat infern”
Cum ar putea juca FCSB direct &icirc;n turul doi preliminar din Champions League
Cum ar putea juca FCSB direct în turul doi preliminar din Champions League
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!