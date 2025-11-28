Ce au spus sârbii după cartonașul roșu din meciul Steaua Roșie - FCSB: „O altă noapte de coșmar”

Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.

Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.

Sârbii l-au „taxat” pe jucătorul eliminat în prima repriză

Antrenorul Stele Roșii a pus accent pe faptul că echipei sârbe i-a fost foarte greu după eliminarea lui Tebo Uchenna.

Fundașul nigerian l-a lovit pe Darius Olaru cu cotul în figură în postura de ultim apărător, iar centralul partidei i-a arătat imediat cartonașul roșu acestuia.

Adrian Porumboiu e de părere că decizia arbitrului francez este discutabilă, iar sârbii sunt de aceeași părere.

Presa din Serbia a analizat faza, dar nu a dat vina exclusiv pe Jerome Brisard, centralul meciului, ci l-au pus sub semnul întrebării și pe Tebo Uchenna.