Martinovic, care a evoluat la FCSB preț de aproape trei sezoane, și-a exprimat părerea în ce privește conflictul dintre CSA Steaua și echipa patronată de Gigi Becali, FCSB.

„De când a început asta cu FCSB și Steaua, am avut o speranță că totul o să fie în regulă, o să fie fain, o singură echipă și o singură Steaua. Dar, au trecut mulți ani și mi-am pierdut speranțele că poate să se întâmple așa ceva”, au fost cuvintele sârbului.

Despre perioada la FCSB

Novak Martinovic a câștigat cu FCSB în sezonul 2012/13 titlul de campion, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, și încă se simte legat de perioada petrecută în România. „Oricând vin în București am o memorie faină și sper că și suporterii au. Mă opresc (n.r. fanii) în România, există și în Belgrad, dar foarte rar care mă cunosc”, a spus fostul fundaș.

Sârbul a avut cea mai mare cotă pe piață de 1.2 milioane de euro, în ultimul sezon petrecut pentru formația bucureșteană, FCSB. „La început, a fost greu când am venit la FCSB. Când trece timpul, și perioada asta e frumoasă. Am fost acolo, am lucrat bine, se văd rezultatele. Oamenii au fost faini cu mine, foarte corecți”, a mai precizat Martinovic.

„Are pasiune”. Martinovic, despre fostul său patron de la FCSB

Novak a vorbit despre Becali și despre faptul că patronul nu o să mai investească în clubul său și că ar vinde-o. „Nu, nu cred. Are pasiune, iubire”, a rostit sârbul. „Asta e părerea mea. Niciodată nu se știe, probabil a obosit, de 20 și ceva de ani patron, dar, înțelegi că vremurile sunt grele. Ar fi păcat dacă se întâmplă ceva în sensul acesta, sunt rezultate. E foarte fain să continue și să încerce să ia titlul”, a completat fostul fotbalist.