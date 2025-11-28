Astfel, FCSB păstrează șanse mici pentru o clasare în TOP 24 (locuri care ar asigura calificarea în play-off-ul optimilor), în contextul în care mai are trei meciuri grele în Europa League, cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa echipei sale după înfrângerea care duce campioana României și mai departe de calificarea în primăvara europeană. A subliniat din nou că și-a pierdut încrederea în jucătorii săi și l-a criticat pe Florin Tănase, unul dintre favoriții săi.



Sârbii au ascultat ce a zis Becali și au descris totul în trei cuvinte



Discursul său a ajuns și în presa din Serbia. Jurnaliștii din țara vecină au stat cu ochii pe declarațiile lui Becali și au descris totul în trei cuvinte: ”o adevărată erupție”.



”Meciul în care românii au jucat în superioritate numerică și, în cele din urmă, au pierdut, a provocat o adevărată erupție de furie din partea patronului Gigi Becali.



Imediat după meci, acesta și-a insultat jucătorii și a subliniat că le reproșează disciplina, lipsa de caracter de joc. A fost vizibil furios”, a scris sportal.rs.



Pentru campioana României este a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile. Anterior a înregistrat următoarele rezultate: 1-1 cu Petrolul, 3-3 cu Hermannstadt și 1-3 cu Basel.



Echipele din Steaua Roșie - FCSB



Steaua Roșie: Matheus – Youngwoo Seol, Tebo Uchenna, Veljkovic, Tiknizyan – Handel (Milson 81), Krunic, Elsnik – Bruno Duarte (Rodrigao 69), Ivanic – Arnautovic (Katai 85). Antrenor: Vladan Milojević



FCSB: Zima – V. Creţu (Pantea 84), Graovac, Ngezana, Radunovic – Şut, Lixandru (Fl. Tănase 46) – Miculescu (Politic 84), Olaru (Octavian Popescu 74) , Mamadou Thiam (Cisotti 46) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

