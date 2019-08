Mircea Lucescu nu avea ce sa schimbe la FCSB! "Poti sa-l aduci si pe Guardiola, nivelul e extrem de scazut! FCSB nu are jucatori, ce sa faca nea Mircea?"

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Mircea Lucescu a incercat sa-i sprijine moral pe ros-albastri la partida tur cu Mlada Boleslav si le-a tinut jucatorilor un discurs motivational in vestiar inaintea partidei.

Discursul lui "Il Luce" nu a avut efectul scontat. Iulian Miu, fost jucator la Steaua, este de parere ca Mircea Lucescu nu ar fi putut schimba nimic in conditiile in care jucatorii nu au o valoare la nivelul unui meci european.

"Eu nu m-as fi dus in vestiarul unei echipe cu care n-am avut nicio treaba, daca eram in locul lui Mircea Lucescu. Poti sa-l aduci si pe Guardiola in momentul de fata, ca nu poate juca el, nu poate schimba nimic. Daca ai ajuns sa-ti faci lotul cu acest gen de jucatori, inseamna ca nivelul e extrem de scazut. Nu stiu daca te ajuta Mircea Lucescu in momentele astea. E greu sa te duci in vestiar si jucatorii astia sa arate altfel. FCSB n-are jucatori, ce sa faca Mircea Lucescu?!", a declarat Iulian Miu la TelekomSport.