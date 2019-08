BREAKING NEWS: Budescu, ADIO FCSB! E la un pas sa semneze! Cu cine s-a inteles

Budescu a rupt contractul cu arabii de la Al Shabab si e gata de o noua aventura.

Presa din Turcia anunta ca Sumudica s-ar fi inteles cu echipa lui Sumudica, Gaziantep Gazisehir. Si sezonul trecut, la Al Shabab, Budescu a fost antrenat tot de Sumudica, la fel cum s-a intamplat si la Astra, in Liga 1.

Budescu s-a antrenat cu Astra in urma cu cateva zile, iar oficialii echipei din Giurgiu sperau ca-l vor convinge sa semneze. Nu s-a intamplat asa, in ciuda insistentelor lui Dani Coman si Denis Alibec. Gazisehir i-a oferit un contract mult superior. Nici FCSB n-a avut nicio sansa reala sa-l readuca pe Budescu. Atacantul l-a anuntat pe Becali va vine doar daca nu-si gaseste echipa in strainatate.



