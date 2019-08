"Mircea Lucescu nu e mai e dinamovist din 1990, dar a reusit sa ne pacaleasca aproape 30 de ani". Gabi Chirea dupa ce Lucescu a fost in vestiarul FCSB

Daca nu a putut sa antreneze Steaua familiei Ceausescu, Mircea Lucescu poate acum sa isi indeplineasca visul si sa conduca FCSB-ul „stelar” al lui Gigi Becali.

„Mircea Lucescu a fost la Sevilla (n.r. - la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, castigata de Steaua contra Barcelonei), a fost chiar si la petrecerea de final de meci. Si mi-a spus atunci ca meritul este in proportie de 80% al meu. I-am replicat ca nu sunt de acord cu el, ba m-a si deranjat asta. Punea in umbra meritul echipei si al antrenorilor. A fost un dialog purtat de Mircea cu Ion Alecsandrescu, pentru ca el sa antreneze in Ghencea, cu un an inainte de finala Cupei Campionilor. Cand a venit Lucescu sa imi ceara parerea, eu i-am spus: <Mircea, imi pare rau. Esti un bun antrenor, dar nu te potrivesti cu stilul Stelei, care este direct. Mai bine mergi la Dinamo, avem nevoie de un adversar puternic, care sa ne motiveze!>. Eram prieteni atunci si poate s-a suparat, nu stiu. Insa Mircea Lucescu este un capitol inchis pentru mine”, spunea Valentin Ceausescu, in ianuarie 2015, intr-un interviu dat Telekomsport.

La fel ca si in cazul lui Cornel Dinu, o alta legenda dinamovista, pe care oamenii uita ca Revolutia din 1989 l-a prins antrenor FC Olt Scornicesti, echipa controlata de familia Ceausescu si unul dintre „satelitii” Stelei in perioada comunista, s-a batut intotdeauna moneda pe faptul ca Mircea Lucescu ar fi un exemplu de atasament fata de clubul Dinamo. Jucator la Dinamo, intre 1963 si 1977, si antrenor al „cainilor rosii”, intre 1985 si 1990, Lucescu, conform spuselor fiului cel mare al cuplului Ceausescu, s-ar fi propus, in 1985, sa preia echipa MApN si a ajuns antrenor la Dinamo doar dupa ce a fost refuzat de fiul dictatorului, ba chiar la indrumarea acestuia. Racirea relatiei cu Valentin se poate sa fi fost si motivul pentru care, un an mai tarziu, Lucescu a fost indepartat de la carma echipei nationale, probabil datorita resentimentelor pe care le avea fata de familia Ceausescu, desi el spune acum ca demiterea, in preliminariile Euro 1988, dupa o victorie cu 4-0 in fata Austriei, a venit "la ordinul Partidului Comunist, din cauza popularitatii in crestere de care ma bucuram".

Spre deosebire de cei mai tineri, care mai pot fi inca aburiti, majoritatea microbistilor de o anumita varsta stiu cum a castigat Mircea Lucescu trofeele cu Dinamo si cu Rapid, banuiesc de ce Massimo Moratti, om cu afaceri in Romania, l-a numit in mod suprinzator antrenor la Inter Milano, isi dau seama de ce a semnat fara sa se gandeasca prea mult cu Galatasaray, Besiktas, Sahtior, Zenit si nationala Turciei, insa tehnicianul a fost mereu abil in ceea ce priveste construirea unei imagini publice, lasand impresia ca este un mare dinamovist si un luptator contra sistemului, interesat doar de fotbal. Dupa plecarea de la Dinamo, adica din 1990, desi au fost numeroase declaratii pompoase si pumni dati in piept in ceea ce priveste atasamentul fata de club, implicarea lui Mircea Lucescu la Dinamo si ajutorul dat clubului a fost egal cu zero, desi a fost chemat sa ajute din postura de antrenor, manager, presedinte, actionar, patron sau consilier. La fel cum a refuzat si echipa nationala a Romaniei, plangandu-se ca nu este dorit de sefii FRF, iar cand a fost dorit a ales reprezentativa Turciei.

Dupa ce a fost antrenor la Rapid si un colaborator apropiat al lui Copos, Mircea Lucescu pare sa fi acceptat, in mod inexplicabil, rolul de consilier al lui Gigi Becali la FCSB, o alta rivala traditionala a lui Dinamo, care se vrea continuatoarea echipei la care ar fi ravnit sa ajunga inca din 1985. Dinamovistul Lucescu i-ar da acum sfaturi pretioase telefonice lui Gigi Becali, a fost prezent la meciul cu Mlada Boleslav, a urmarit atent partida alaturi de presedintele Argaseala, a luat notite si ar fi intrat chiar in vestiar si le-ar fi vorbit jucatorilor la pauza. Cum era si normal, fanii dinamovisti nu privesc cu ochi buni faptul ca Lucescu pare dispus sa preia postul propus de Becali, cel de manager general al FCSB. "Il Luce, ai dat cu mucii in fasole! FCSB este mizeria fotbalului si simbolul coruptiei, iar onoarea trebuie sa fie mai importanta decat banii. Nu poti sa lingi unde ai scuipat si mai ales unde ai fost scuipat. (...) Atunci cand iti pierzi demnitatea, pierzi totul (...)", a fost unul dintre mesajele acestora. In timp ce Cornel Dinu i-a transmis ca „in Italia se spune ca <domnii se nasc, nu se fac>. Poate nu o are in gena! Nu putem sa ne ducem intr-o asemenea degradare! Probabil ca nu este un moment prea fericit din cariera lui Mircea”.

Sau te pomenesti ca super-dinamovistul Lucescu s-a dus sa dea lovitura de gratie FCSB-ului, fosta, pana de curand, FC Steaua Bucuresti, si vrea sa o dinamiteze din interior sub privirile uluite ale lui Gigi Becali.