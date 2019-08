MLADA BOLESLAV - FCSB, meciul decisiv pentru stelisti in Europa, se vede LIVE la PRO TV, joi, de la 20:00

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Meciul din Cehia se joaca joi seara, de la ora 20:00.

"Am simtit ca suntem mai buni si ca putem trece de Mlada. Eu spun ca vom marca acolo si ne vom califica", a spus Florinel Coman dupa turul de la Giurgiu, incheiat la egalitate 0-0.

"Echipa e foarte buna. Am incredere in ce-au zis jucatorii, i-au simtit pe cei de la Mlada Boleslav in teren. Ei stiu cel mai bine!", a comentat Gigi Becali, patronul FCSB.

Pentru calificare, FCSB are nevoie fie de victorie, fie de un rezultat de egalitate cu goluri marcate.