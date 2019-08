Nu-l intereseaza banii lui Gigi, vrea doar sa se BUCURE de fotbal! FABULOS: ultimul jucator transferat de FCSB are propriul lui hotel

A adunat suficienti bani in cariera. Acum vrea doar sa stranga amintiri din cele mai tari competitii ale Europei.

Polonezul Gikiewicz e disperat sa joace cu FCSB in grupele Europa League. Ultima data in Arabia Saudita, Gikiewicz nu mai pune banii pe primul loc. Are suficienti. Inaintea meciului cu Mlada Boleslav, Gikiewicz le-a povestit colegilor ca obtine 10 000 de euro pe luna doar din inchirierea camerelor pe care le are la malul marii.

"Am un hotel in Croatia! Vin turisti, se relaxeaza. In 4 luni, fac 45 000 de euro. In Croatia lunile bune sunt mai, iunie, iulie, august sau septembrie. 4-5 luni bune si astea iti aduc banii", a spus Gikiewicz, care i-a invitat apoi pe colegii sai sa-si faca vacanta la Marea Adriatica.