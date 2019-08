N-or sa ii uite prea curand! Cati bani a pierdut Celtic intr-o noapte din cauza CFR-ului lui Petrescu! Scotienii domina campionatul, dar au probleme atunci cand ies in Europa

Celtic Glasgow a devenit o echipa mediocra in Europa, iar acest lucru se va reflecta si in finantele clubului.

Celtic a pierdut in jur de 30 de milioane de lire sterline ratand calificarea in grupele Ligii Campionilor, suma ce ar fi revenit echipei scotiene daca ar fi eliminat-o miercuri pe CFR Cluj in turul 3 preliminar si daca ar fi trecut apoi de Slavia Praga in play-off-ul competitiei, scrie AFP.

In locul acestei recompense, clubul scotian va obtine o suma de peste trei ori mai mica daca va ajunge in grupele Europa League, competitie unde are de disputat un play-off.

Scaderea continua a prestigiului lui Celtic ii ingrijoreaza mai mult pe suporteri decat bilantul financiar, ei fiind tot mai nemultumiti de rezultatele din cupele europene, in conditiile in care clubul a acumulat bani.

Celtic avea 38,6 milioane de lire sterline la banca inainte de a primi compensatii in februarie de la Leicester pentru tehnicianul Brendan Rodgers. Recent, in conturile clubului au intrat 25 de milioane de lire sterline dupa ce Kieran Tierney a semnat cu Arsenal, o suma de transfer record pentru Scotia.

Aceste rezerve au fost acumulate dupa ce in primele doua din cele trei sezoane cu Rodgers la carma echipa a acces in grupele Champions League, iar cei mai buni jucatori au fost vanduti constant.

Tierney a calcat pe urmele lui Victor Wanyama, Virgil van Dijk si Moussa Dembele, ce si-au făcut un nume la Glasgow inainte de a fi vanduti pe bani buni.

Celtic este prinsa acum intr-o spirala descendenta. Nereusind sa inlocuiasca vedetele plecate cu jucatori de aceeasi valoare, echipa a ratat a doua oara banii pe care i-ar fi castigat din prezenta in grupele Ligii Campionilor, iar anii urmatori ii va fi si mai greu sa revina in cea mai puternica competitie intercluburi daca nu va investi mai mult si mai intelept pentru a intari lotul.

Lipsa concurentei a facut ca Celtic sa domine autoritar fotbalul scotian de aproape zece ani. Echipa isi propune sa castige pentru al noualea sezon consecutiv campionatul, ceea ce ar fi un record egalat pentru Scotia, si sa reuseasca al treilea an la rand tripla pe plan intern.

Celtic este saraca in comparatie cu fortele din campionatul Angliei sau cel al Spaniei, dar in ultimii ani a avut rezultate sub asteptari in Europa in fata unor echipe cu un buget mult mai modest ca al sau.

CFR Cluj s-a alaturat lui Malmo, Maribor si AEK Atena pe lista celor au eliminat-o pe Celtic in tururile preliminare ale Ligii Campionilor in ultimele cinci sezoane.

Celtic o va intalni in play-off-ul Europa League pe Sheriff Tiraspol sau AIK Solna.