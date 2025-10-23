EXCLUSIV Mihai Udrea a spus ce i-a lipsit lui FCSB în duelul cu Bologna

Mihai Udrea a spus ce i-a lipsit lui FCSB &icirc;n duelul cu Bologna Europa League Denis Haruț, Adrian Șut, Mihai Udrea / Foto - Gabriel Chirea
FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 1-2, într-un meci din runda a treia din Europa League. 

mihai udrea FCSB Bologna
Bologna a deschis scorul încă din minutul 9, în urma unei greșeli a lui Șut la mijlocului terenului, la care Odgaard a deschis scorul. La doar trei minute, Dallinga a dublat avantajul, la o fază la care apărarea FCSB-ului nu a avut reacție.

După o primă repriză de coșmar pentru roș-albaștri, intrarea din a doua parte a lui Daniel Bîrligea s-a simțit imediat, iar atacantul a redus scorul în minutul 54.

În final, campioana României a forțat marcarea golului egalizator, dar apărarea Bolognei a rezistat și FCSB a avut prea puține ocazii.

Mihai Udrea, reacție clară după FCSB - Bologna: „Nu a fost inspirație în fața porții”

Mihai Udrea a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în partida de pe Arena Națională, în exclusitate pentru Sport.ro.

Portarul de rezervă al lui FCSB consideră că roș-albaștrii puteau fi mai inspirați în fața porții, dar a apreciat jocul prestat de colegii lui.

„A fost un meci bun, păcat de cele două goluri primite rapid.

(n.r. Ați crezut că puteți să reveniți?) Da, 100%! Cred că nu a fost inspirație în fața porții, dar în rest nu cred că a lipsit mare lucru, băieții s-au descurcat destul de bine”, a spus Mihai Udrea, în exclusivitate pentru Sport.ro

FCSB are două înfrângeri și o victorie în primele trei meciuri din faza ligii a Europa League.

