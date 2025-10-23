Florin Tănase a afirmat, joi seara, la finalul partidei cu Bologna, pierdută de FCSB scorul de 1-2, pe teren propriu, în etapa a treia a Europa League, că fotbaliştii bucureşteni s-au ridicat în opinia sa la nivelul celor italieni.

Regretul lui Florin Tănase după FCSB - Bologna 1-2, în Europa League



"Nu am reuşit din păcate, dar mai sunt meciuri şi sperăm să acumulăm puncte. Ei au dat gol foarte repede şi a fost dificil să revenim. A mai fost şi arbitrajul cu câteva greşeli, dar eu cred că ne-am ridicat la nivelul lor. Asta este, trebuie să ne gândim la meciul care va urma, pe care trebuie să-l câştigăm. Am întâlnit nişte adversari puternici, buni, clar sunt jucători de valoare. Îmi pare rău că am luat golul repede, pentru că mă gândeam că putem obţine cele trei puncte cu atmosfera pe care o aveam pe stadion. Le mulţumim fanilor că au venit alături de noi şi că au creat atmosfera nemaipomenită până să primim golurile. Sper să fie în continuare alături de noi, pentru că avem mare nevoie", a afirmat Tănase.



În ceea ce priveşte pasa proastă pe care o traversează echipa sa, Tănase a afirmat că înfrângerile din campionat sunt mai dureroase decât cele din cupele europene.



"Pe termen scurt ne mobilizăm să câştigăm meciul care urmează, apoi să le luăm pe fiecare în parte, pentru că am arătat că avem valoare şi ştim să jucăm fotbal. Sunt mai dureroase meciurile pierdute în campionat decât cele din cupele europene. E clar, să pierzi cu Metaloglobus, ce poate fi mai dureros? Se poate şi mai rău însă, să te bată o echipă din liga a IV-a", a mai spus Tănase.

FCSB - Bologna 1-2, în Europa League



FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Europa League.



Bologna s-a impus mai clar decât o arată scorul, prin golurile marcate de Jens Odgaard (9) şi Thijs Dallinga (12), respectiv Daniel Bîrligea (54).



FCSB rămâne cu victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles (1-0, în deplasare), pierzând următoarele două meciuri, 0-2 cu Young Boys Berna şi 1-2 cu Bologna, ambele la Bucureşti.



FCSB va juca în continuare cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Baba Alhassan, Şut (Fl. Tănase 46) – Miculescu, Olaru (Politic 86), Cisotti (Bîrligea 46) – Mamadou Thiam (Octavian Popescu 64). ANTRENOR: Elias Charalambous



BOLOGNA: Skorupski – Zortea (Holm 67), Heggem (Vitil 46), Lucumi, Lykogiannis – Freuler, Moro (Ferguson 77) – Orsolini (Bernardeschi 84), Odgaard, Rowe (Cambiaghi 46) – Dallinga. ANTRENOR: Daniel Niccolini



Cartonaşe galbene: Miculescu 28, Elias Charalambous 71, Pantea 87, Radunovic 90+1 / Heggem 16, Rowe 26, Odgaard 40, Cambiaghi 68, Skorupski 76, Daniel Niccolini 88



Arbitri: Andris Treimanis – Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs – Aleksandrs Golubevs (toţi din Letonia)



Arbitri VAR: Jeroen Manschot (Ţările de Jos) – Kristaps Ratnieks (Letonia)

