Ce l-a deranjat pe Daniel Bîrligea după înfrângerea lui FCSB cu Bologna

FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 1-2, într-un meci din runda a treia din Europa League. 

Bologna a deschis scorul încă din minutul 9, în urma unei greșeli a lui Șut la mijlocului terenului, la care Odgaard a deschis scorul. La doar trei minute, Dallinga a dublat avantajul, la o fază la care apărarea FCSB-ului nu a avut reacție.

După o primă repriză de coșmar pentru roș-albaștri, intrarea din a doua parte a lui Daniel Bîrligea s-a simțit imediat, iar atacantul a redus scorul în minutul 54.

În final, campioana României a forțat marcarea golului egalizator, dar apărarea Bolognei a rezistat și FCSB a avut prea puține ocazii pe final.

Daniel Bîrligea, dezamăgit după înfrângerea cu Bologna

Daniel Bîrligea a vorbit despre înfrângerea cu Bologna și s-a arătat dezamăgit de implicarea echipei sale.

Atacantul care a marcat unicul gol al echipei sale și-ar fi dorit ca FCSB să se lupte mai mult.

„Puteam să ne luptăm puţin mai mult, cu ceva noroc puteam să aducem mai mult. Am luat 2 goluri în prima repriză şi asta ne-a dezechilibrat puţin. Sper să vina altele şi e importante să ne revenim ca echipa.

Nu contează cine dă gol, dar să aducem puncte că avem nevoie. Penalty? Eu cred că a fost 100% un apărător nu poate să pună mâinile pe tine şi să nu se dea.

Am cerut respect pentru echipa noastră dar în Europa nu prea ne ajută VAR-ul, arbitrajul, sunt chestii pe care nu ni le da. Ştim ca suporterii sunt frustraţi, şi noi suntem... dar trebuie să muncim şi să facem mai mult”, a spus Bîrligea.

FCSB are două înfrângeri și o victorie în primele trei meciuri din faza ligii a Europa League.

