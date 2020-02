"M-am deconectat!" Explicatia RIDICOLA a portarului Sevillei pentru golul incasat! Ce spune despre GAFA URIASA

Portarul Sevillei are o scuza incredibila pentru golul incasat aseara.

Yassine Bounou a venit cu o explicatie demna de cascadorii rasului pentru golul incasat in meciul de aseara, anulat ulterior cu ajutorul VAR, spre norocul sau. Portarul marocan a afirmat ca gafa facuta la sutul lui Paun a fost provocata de hentul lui Lacina Traore, acesta si-ar fi pierdut concentrarea din cauza asta.



"Faza a fost lunga, am vazut hentul facut de adversar si atunci m-am deconectat de la faza. Jucatorul lor m-a surprins ulterior cu acel sut. Am facut o greseala, am avut dubii in momentul in care i-am vazut sarbatorind, pentru ca putea fi sanctionat hentul. Trebuie sa invatam din greseli si sa luptam pentru tot", a declarat Bounou la finalul mecicului.