"Aici e problema cea mai mare!" Clujenii au dezvaluit capitolul la care sufera cel mai mult inainte de partida cu Sevilla: "doua zile Dan Petrescu nu a mai iesit din birou!"

CFR Cluj va juca astazi pe Sanchez Ramon Piszjuan impotriva celor de la Sevilla, mansa retur a saisprezecimilor Europa League. Trupa lui Dan Petrescu este pregatita sa produca surpriza, insa directorul sportiv al campioanei Romaniei a remarcat care este problema clujenilor inainte de aceasta partida.

"Au fost doua meciuri, cu Sevilla in tur si cu Craiova, pe care Dan le-a studiat foarte mult. Doua zile nu a mai iesit din birou. Aici e problema mare, cand avem meciuri in cupele europene e nevoie sa schimbi jucatori. Dupa aceste doua meciuri intervine si aceasta oboseala. Sunt jucatori care au jucat si joi si la Craiova, e obositor si aici o sa avem un dezavantaj. Noi suntem fericiti pentru ce am realizat si unde suntem. De ce sa nu speram intr-o minune, desi suntem constienti ca e greu.



Sevilla are un moral bun inainte de acest meci, din ce am auzit vor fi 35 mii - 40 de mii de fani in tribune. De asta sincer, eu de ce ma tem personal, este experienta lor la nivel european. Nu prea au dat gres in ultimii ani. Eu ma tem de acest lucru, ca au tratat competita foarte serios, au castiat competitia de 5 ori. Astazi chiar nu avem nimic de pierdut, avem o mica sansa. Dupa meciul de la Getafe, e important ce va gandi antrenorul lor, dar important este ce facem si noi. Si noi avem nevoie ca Dan sa gaseasca tactica cea mai buna, sa rezistam in primele 15-20 de minute, pentriu ca sigur vor incepe in forta cei de la Sevilla", a declarat Bogdan Mara, la PRO X.