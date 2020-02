Toti ochii in Spania! LIVE TEXT Sevilla - CFR Cluj, de la 22:00 | Dan Petrescu vrea o MINUNE in returul din optimile Europa League

Urmarim si comentam impreuna Sevilla - CFR Cluj pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si aplicatia mobila sport.ro.

Returul din 16-imile Europa League are loc astazi, la Sevilla, pe Ramon Sanchez-Pizjuan. In meciul de la Cluj-Napoca, scorul a fost 1-1, ibericii reusind golul egalizator in minutul 82 prin En Nesyri, dupa ce Deac deschisese scorul in minutul 59 din penalty.

Dupa jocul din prima mansa, dar si judecand dupa rezultatele Sevillei din acest an (doar 4 victorii in primele 11 meciuri), clujenii pot spera la un rezultat care sa-i califice in optimile de finala.

La conferinta de presa de dinaintea partidei, Dan Petrescu a declarat ca sansele ca echipa sa sa mearga mai departe sunt reduse, o minune fiind mai degraba necesara pentru un astfel de rezultat.

"Este un meci foarte important, dar sunt realist si sunt convins ca sansele sunt mici. Daca era 1-0 în meciul tur eram mai optimist, dar cu acest rezultat sansele sunt mici si numai o alta minune ar face ca noi sa ne calificam. Sevilla este periculoasa si acasa, ca si CFR, aici ne asemanam. Am exersat si penalty-urile. Da, Doamne, sa ajungem acolo. Presiunea e la ei, la noi ce presiune sa fie?", a spus "Bursucul".

De asemenea, Petrescu s-a declarat extrem de impresionat de suprafata de joc de la Sevilla: "Am crezut că jucăm golf când m-am dus pe teren. Şi în Anglia, când am fost, terenul era senzaţional, dar parcă nu ca acesta”.