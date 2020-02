"Nu se poate repeta acel scenariu, nu e o finala!" Acum 34 de ani Steaua Bucuresti scria ISTORIE pentru Romania! Ce spune eroul de la Sevilla despre meciul celor de la CFR din aceasta seara

Urmarim si comentam impreuna Sevilla - CFR Cluj, de la ora 22:00, in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

CFR Cluj va juca astazi pe Sanchez Ramon Piszjuan impotriva celor de la Sevilla, mansa retur a saisprezecimilor Europa League. In anul 1986, Steaua Bucuresti a jucat finala Cupei Campionilor Europeni in fata celor de la Sevilla si a scris pentru Romania. Eroul celor de la Steaua, care a aparat 4 lovituri de departajare in acea finala, a vorbit despre meciul celor de la CFR din aceasta seara si spune ca trupa lui Petrescu poate produce surpriza.

"Nu am de ce sa am incredere pentru ca nu e echipa mea. Eu cred, ce am vazut la meciul tur, Sevilla nu mi-a s-a parut o echipa extraordinara. Daca va juca cum a juat in tur CFR are o sansa. Nu se poate repeta scenariul din 1986, aia a fost o finala, cand CFR va ajunge in finala, atunci se poate repeta acel scenariu. Si noi am jucat cu Ajax la Bucuresti cand i-am eliminat si nu a fost o finala. Arlaukis e un portar foarte bun, il stiu din perioada in care a jucat la Steaua, dar eu nu cred ca se va ajunge la penaltyuri", a declarat Helmuth Duckadam pentru www.sport.ro