"Nu i-am vazut vreodata pe Sevilla sa traga de timp ca acum!" Andrei Burca, dezamagit dupa eliminare! Ce spune despre accidentarea care l-a scos de pe pe teren

CFR Cluj a fost eliminata din saisprezecimile Europa League.

Campioana Romaniei a sperat in calificare pana la final si a fost calificata pentru cateva secunde, insa golul inscris de Paun din pasa lui Traore a fost anulat cu VAR din cauza unui hent comis de atacantul lui CFR.

Andrei Burca, unul dintre cei mai buni jucatori ai clujenilor din Europa League si Liga 1 a vorbit la finalul meciului, dezamagit de eliminare. Fundasul a iesit de pe teren in prima repriza dupa ce s-a lovit de un jucator de-al Sevillei.



"Intr-adevar, consider ca am facut un meci mare, si dupa ce am iesit eu baietii au jucat extraordinar. Am avut ocaziile noastre, sunt o echipa buna, insa suntem dezamagiti pentru ca puteam pleca de aici calificati. Nu stiu daca i-am vazut vreodata pe Sevilla sa traga de timp acasa si sa se bucure asa pentru o calificare, si in meciul tur, cand ne-au egalat, s-au bucurat enorm. Acum intelegem de ce, pentru ca jucam si noi fotbal si sa vede ca suntem o echipa buna.

Am facut un meci foarte bun si in tur la fel, pacat de acel gol pe care l-am primit, s-a vazut ca a facut diferenta. Ne pare rau, suntem tristi, dar trebuie sa mergem in continuare si sa ne revenim pentru ca ne asteapta o partida dificila luni.

Arlauskis a facut iar un meci senzational, cred ca toata echipa, era imposibil sa nu aiba ocazii Sevilla, adica vine Real Madrid aici si ia bataie, Barcelona ia bataie aici, sunt o echipa buna, insa dupa pauza am facut un meci foarte bun si asta e.

Nu m-am menajat, am incercat sa mai joc dupa acea lovitura inca 12 minute, insa la orice schimbare de directie ma intepa soldul, sper sa nu fie ceva grav. Trebuie sa fac un RMN si sa fie doar o contuzie si sa imi revin in cateva zile.

Ma bucura sa aud vestea ca ma asteapta la nationala, insa cel mai mult regret ca nu am reusit sa imi ajut echipa in seara asta, nu stiu daca era alt rezultat cu mine in teren, dar sper sa imi revin cat mai repede si sa imi ajut echipa.

Eu spun ca trebuie evidentiat faptul ca am jucat impotriva unei echipe foarte bune, care este pe locul 3 in Spania, in weekend castigase cu 3-0 la Getafe, fara nicio problema. Este o echipa extraordinara, dar cum am zis si noi, am facut un meci foarte bun si nu doar meciul, ci dubla mansa buna.

Cand am vazut decizia VAR a cazut cerul pe noi. Eram toti la margine la sfarsit, speram sa dam un gol. Am facut o mandrie Romaniei prin calificare, trebuie sa ne concentram pe campionat si sa il castigam din nou.

O sa ne gandim la ce s-a intamplat, o sa incercam sa refulam in aceasta seara si sa dam drumul la treaba, pentru ca ne asteapta un meci greu", a declarat Andrei Burca la finalul meciului.