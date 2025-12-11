Mihai Toma (18 ani) a marcat primul său gol pentru FCSB și primul la nivel de seniori în partida cu Feyenoord, duel contând pentru etapa a șasea din grupa unică a Europa League.

Introdus la pauză în locul lui Octavian Popescu, Toma a redus din diferență în minutul 54 (2-3) cu o lovitură din cap din centrarea lui Juri Cisotti. Portarul Wellenreuther a putut să respingă balonul abia după ce a trecut linia porții.

Reușita lui Toma este cu adevărat specială și pentru că extrema stânga măsoară doar 1,72 metri, fiind un jucător scund pentru un fotbalist.

În precedentele 37 de apariții oficiale pentru FCSB, Mihai Toma reușise să își treacă în cont doar trei pase decisive.

